Sheikh Ahmad Al-Yousef selaku Presiden Federasi Sepakbola Kuwait menegaskan bahwa "Al-Azraq" datang ke Jeddah untuk bersaing memperebutkan gelar Piala Teluk "Khaliji 27".

Melalui kanal Kuwait Sports, ia mengatakan: "Tanpa keraguan, kami menyiapkan tim untuk bersaing di setiap turnamen yang kami ikuti, sementara hasilnya berada di tangan Allah."

Timnas Kuwait mengawali laga-laganya di "Khaliji 27" dengan menghadapi saudaranya, Arab Saudi, di Stadion "Al-Inma" di Kota Olahraga King Abdullah di Jeddah, dalam Grup Pertama yang juga dihuni Irak dan Kesultanan Oman.

Edisi turnamen Piala Teluk ini digelar antara 23 September berjalan dan 6 Oktober mendatang.

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Ia melanjutkan: "Usia turnamen Piala Teluk kini telah melampaui lima puluh tahun, dan semua pihak berusaha meraih gelar juaranya, serta semua telah mempersiapkan diri dengan persiapan terbaik. Semoga menjadi persaingan yang terhormat, dan inilah yang terpenting, serta edisi ini sukses."

Ia mengungkap sebuah kejutan bagi publik Kuwait yang haus akan gelar kesebelas, seraya berkata: "Kami menyediakan kelompok suporter yang akan mulai bekerja mulai besok di Jeddah, dan kami juga telah menyediakan hingga saat ini 3 pesawat untuk mengangkut sekitar 650 suporter guna menyaksikan laga-laga Al-Azraq."

Al-Yousef menambahkan: "Kami memperkirakan akan ada penerbangan lain, di samping warga Kuwait yang berada di Kerajaan dalam jumlah besar. Setiap orang yang ingin hadir, kami akan memasang pengumuman kelompok suporter di Jeddah untuk memudahkan segala urusan."









Ia melanjutkan mengenai kerja sama dengan para pejabat Arab Saudi dalam hal ini: "Kerajaan Arab Saudi selalu membuka pintunya bagi warga Kuwait, mulai dari pos-pos perbatasan hingga bandara."