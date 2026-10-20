Badr Al-Ghannam, presiden klub Al-Taawoun, menuding wasit pertandingan timnya melawan Al-Qadsiah di Liga Roshn Arab Saudi berpihak kepada tim asal wilayah timur tersebut, menjelang laga krusial mereka melawan Al-Hilal.

Al-Qadsiah mengalahkan tuan rumah Al-Taawoun dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di stadion milik tim terakhir di Buraidah, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi.

Gol tunggal Al-Qadsiah dicetak oleh pemain Belanda mereka, Tijjani Reijnders, pada menit keenam masa tambahan waktu babak kedua, melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti.

Surat kabar Arab Saudi "Al-Youm" menerbitkan cuplikan video Badr Al-Ghannam, saat ia duduk di bangku penonton stadion Al-Taawoun, melontarkan sejumlah kata-kata penuh kemarahan terhadap wasit pertandingan.

Pertandingan berikutnya ALQ Saudi Pro League 14.00 HIL

Menurut yang diungkap surat kabar tersebut, presiden Al-Taawoun menuding wasit sengaja mengabaikan pemberian kartu kuning kepada Musab Al-Juwayr, pemain Al-Qadsiah, sebanyak 3 kali, agar sang pemain tidak terkena sanksi larangan bermain saat menghadapi Al-Hilal.

Al-Qadsiah akan menjamu Al-Hilal, pada hari Jumat mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn Arab Saudi.

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini menempatkan tim Al-Qadsiah di puncak klasemen Liga Arab Saudi dengan 25 poin, unggul satu poin atas Al-Hilal yang menempati peringkat kedua, meski "Sang Pemimpin" telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.