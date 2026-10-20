Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Video: Presiden Al-Taawoun Tuding Wasit Berpihak kepada Al-Qadsiah karena Al-Hilal

Al Qadsiah vs Al Hilal
Al Qadsiah
Al Hilal
Saudi Pro League
Al-Taawoun vs Al Qadsiah
Al-Taawoun
Arab Saudi

Tuduhan serius

Badr Al-Ghannam, presiden klub Al-Taawoun, menuding wasit pertandingan timnya melawan Al-Qadsiah di Liga Roshn Arab Saudi berpihak kepada tim asal wilayah timur tersebut, menjelang laga krusial mereka melawan Al-Hilal.

Al-Qadsiah mengalahkan tuan rumah Al-Taawoun dengan skor 1-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di stadion milik tim terakhir di Buraidah, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi.

Gol tunggal Al-Qadsiah dicetak oleh pemain Belanda mereka, Tijjani Reijnders, pada menit keenam masa tambahan waktu babak kedua, melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti.

Surat kabar Arab Saudi "Al-Youm" menerbitkan cuplikan video Badr Al-Ghannam, saat ia duduk di bangku penonton stadion Al-Taawoun, melontarkan sejumlah kata-kata penuh kemarahan terhadap wasit pertandingan.

Menurut yang diungkap surat kabar tersebut, presiden Al-Taawoun menuding wasit sengaja mengabaikan pemberian kartu kuning kepada Musab Al-Juwayr, pemain Al-Qadsiah, sebanyak 3 kali, agar sang pemain tidak terkena sanksi larangan bermain saat menghadapi Al-Hilal.

Al-Qadsiah akan menjamu Al-Hilal, pada hari Jumat mendatang, di Stadion Pangeran Mohammed bin Fahd di Dammam, pada pekan kesebelas Liga Roshn Arab Saudi.

Perlu dicatat bahwa kemenangan ini menempatkan tim Al-Qadsiah di puncak klasemen Liga Arab Saudi dengan 25 poin, unggul satu poin atas Al-Hilal yang menempati peringkat kedua, meski "Sang Pemimpin" telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google