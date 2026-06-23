Video: Prancis mengejutkan Irak dan lolos ke babak 32 besar pada malam yang penuh gejolak

Tim nasional Prancis secara resmi memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan tim nasional Irak dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada putaran kedua Grup 9.

Timnas Prancis kini mengoleksi 6 poin dan memuncaki klasemen grup, meraih hasil sempurna setelah sebelumnya menang 3-1 atas Senegal pada putaran pembuka, sehingga memastikan lolos ke babak gugur sebelum menjalani putaran terakhir.

Pertandingan ini diwarnai peristiwa luar biasa menjelang akhir babak pertama, setelah badai petir yang sangat kuat melanda sekitar Stadion Philadelphia, yang memaksa panitia penyelenggara menunda dimulainya babak kedua dan mengevakuasi tribun sebagai tindakan pencegahan demi keselamatan penonton dan para pemain.

Penundaan berlangsung selama dua jam 12 menit penuh, sebelum panitia penyelenggara mengumumkan bahwa kondisi cuaca telah membaik dan memberikan lampu hijau untuk melanjutkan pertandingan. Kedua tim pun kembali ke lapangan, dan tim Prancis melanjutkan langkahnya menuju kemenangan baru serta memastikan tiket lolos ke babak 32 besar. Baca selengkapnya

Mbappé Membuka Jalan

“Les Bleus” mendominasi jalannya pertandingan sejak menit-menit awal, memanfaatkan kesalahan individu yang dilakukan para pemain Irak baik dalam penempatan posisi maupun operan, sementara “Singa Mesopotamia” mengalami kesulitan besar untuk mengikuti ritme permainan Prancis.

Kylian Mbappé membuka skor untuk timnas Prancis pada menit ke-14 setelah melepaskan tendangan keras dengan kaki kirinya yang menggetarkan jala gawang, memberikan keunggulan awal bagi negaranya dalam pertandingan tersebut.









Di awal babak kedua, tim Prancis terus meningkatkan tekanan serangannya, hingga Mbappé berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-54 dengan memanfaatkan umpan Ousmane Dembélé dan kesalahan pertahanan Irak di dalam kotak penalti.









Dembélé Mengejutkan Irak

Timnas Prancis tidak memberi lawan kesempatan untuk bernapas lega, karena Ousmane Dembélé mencetak gol ketiga pada menit ke-66 setelah menerima umpan brilian dari Michael Olise di dalam kotak penalti, sehingga membawa tim berkaos biru itu ke posisi yang sangat nyaman.









Olisé nyaris menambah gol keempat hanya satu menit kemudian, saat tendangan kerasnya membentur tiang gawang pada menit ke-67, sebelum Adrien Rabiot membuang peluang lain dengan sundulan yang melebar di samping gawang pada menit ke-68.

Peluang terbuang dan harapan tertunda

Di sisi lain, peluang paling berbahaya tim Irak terjadi pada menit ke-75, ketika Ali Al-Hammadi menerima umpan silang di dalam kotak penalti, namun tendangannya melebar di samping tiang kiri meskipun berada dalam posisi yang ideal untuk mencetak gol.

Timnas Prancis mempertahankan keunggulannya hingga peluit akhir berbunyi, dan meraih kemenangan yang pantas dengan skor 3-0 yang memastikan lolosnya mereka ke babak 32 besar, sementara timnas Irak kini harus meraih hasil positif melawan Senegal di pertandingan terakhir untuk mempertahankan harapan mereka melanjutkan perjalanan di Piala Dunia.