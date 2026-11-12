Bagikan Ikuti GOAL di Google

Dalam malam yang tidak biasa di Praha, Spanyol meraih kemenangan sulit atas Ceko dengan skor dua gol tanpa balas, dalam pertandingan yang memuat segalanya: dominasi Spanyol, penalti kontroversial, gol yang dianulir, peluang Ceko yang nyaris membalikkan keadaan, dan kartu merah yang mengubah keseimbangan laga.

Iklan

Kemenangan baru yang menegaskan bahwa sang juara dunia hanya mengenal satu bahasa, yaitu kemenangan, bahkan ketika jalan menuju ke sana terasa aneh, menempati puncak klasemen grup dengan 15 poin (nilai sempurna), sementara Republik Ceko berada dalam situasi genting karena menghuni dasar klasemen tanpa satu poin pun.

Babak pertama: dominasi Spanyol

Timnas Spanyol memulai pertandingan dengan tekanan yang jelas, mendominasi lini tengah lapangan, menguasai bola, dan berusaha memaksakan irama permainan khasnya sejak menit-menit awal.

Meski La Roja berulang kali mencoba menembus pertahanan Republik Ceko yang terorganisasi, hasil imbang tanpa gol tetap bertahan untuk waktu yang lama, setelah pertahanan Republik Ceko melakukan intervensi di lebih dari satu kesempatan dan menyelamatkan gawangnya dari upaya-upaya berbahaya, yang paling menonjol adalah upaya Ferran Torres, salah satu pemain Spanyol yang paling aktif.

Segalanya berubah ketika pemain Republik Ceko, Ambros, menguasai bola tinggi dengan tangannya di dalam kotak penalti, dalam salah satu penalti paling konyol tahun ini; bola membentur dirinya di dekat sikunya, lalu ia memanfaatkan sentuhan itu untuk meredam laju bola dan menjauhkannya, gerakan yang tidak disadari siapa pun di atas lapangan, tetapi terpantau oleh teknologi video asisten.

Iklan Iklan

Setelah meninjau tayangan di layar, wasit asal Montenegro, Nikola Dabanovic, tak ragu menunjuk titik penalti. Pada menit ke-39, Alex Baena maju untuk mengeksekusi tendangan tersebut, dan menyarangkannya dengan penuh percaya diri, mengumumkan gol pertama Spanyol, serta menyulut perayaan La Roja. Babak pertama berakhir dengan keunggulan Spanyol satu gol tanpa balas, dalam babak yang menegaskan superioritas historis timnas atas Republik Ceko di kandangnya.

Topik Terkait

Babak kedua: upaya Republik Ceko

Babak kedua dimulai dengan semangat yang lebih besar, ketika semua orang mengira Spanyol telah mencetak gol kedua setelah gawang Republik Ceko kembali bergetar, tetapi kegembiraan para pemain Spanyol tidak sempurna, karena wasit menganulir gol tersebut dengan alasan offside, sehingga keunggulan tetap hanya satu gol.

Timnas Republik Ceko tidak menyerah, mereka mendapatkan peluang berbahaya yang nyaris memberi mereka gol penyeimbang dan mengembalikan pertandingan ke titik nol, peluang yang membuktikan bahwa timnas Republik Ceko, meski sudah tersingkir dari persaingan, masih memiliki semangat juang dan keinginan untuk meraih hasil positif di hadapan pendukungnya.

Iklan

Namun pukulan terberat bagi Republik Ceko datang ketika wasit mengeluarkan kartu merah kepada Krejci, bek timnas Republik Ceko, sehingga tuan rumah menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Kartu merah itu menambah penderitaan Republik Ceko, dan memberi Spanyol keunggulan jumlah pemain serta moral di menit-menit akhir. Sekali lagi, kiper Unai Simon hadir dengan angka istimewa, setelah menjaga ketenangannya di momen-momen sulit.

Getty Images

Iklan

Momen yang menentukan segalanya datang pada masa tambahan waktu, ketika Marc Pubill mencetak gol kedua Spanyol pada menit ke-90+6.

Gol itu bukan sekadar gol tambahan, melainkan pukulan telak yang mengakhiri perlawanan Republik Ceko sepenuhnya, dan menegaskan bahwa Spanyol tidak menyisakan apa pun untuk kebetulan hingga detik terakhir.

Iklan

Pubill memanfaatkan kebingungan di lini pertahanan Republik Ceko setelah kartu merah, dan maju dengan percaya diri untuk menempatkan bola ke dalam gawang, mengubah kemenangan sulit menjadi kemenangan nyaman, memberi La Roja tiga poin berharga, dan melanjutkan rentetan kemenangan sempurna di UEFA Nations League.

Klasemen Grup Ketiga di Liga A mencerminkan besarnya dominasi Spanyol, di mana Spanyol memuncaki klasemen dengan nilai sempurna 15 poin dari 5 pertandingan, setelah meraih 5 kemenangan beruntun, mencetak 13 gol dan kemasukan 5 gol.

Iklan

Sebaliknya, timnas Republik Ceko menghuni dasar klasemen di peringkat keempat tanpa satu poin pun, setelah kalah di kelima pertandingannya, hanya mencetak dua gol dan kemasukan 11 gol, sehingga semakin dekat untuk resmi terdegradasi ke Liga B.