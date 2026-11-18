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Hanya tujuh jam yang memisahkan perpisahan dengan Amerika Serikat dan dimulainya tugas terberat dalam kariernya. Mauricio Pochettino tiba di Manchester pada Rabu (hari ini), bukan untuk memulai proyek baru, melainkan untuk menjalani perjuangan bertahan hidup di klub yang dulu pernah membuat seluruh Eropa gentar.

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Menurut kantor berita "Reuters", pelatih asal Argentina itu tiba di Manchester United setelah penerbangan malam yang membawanya dari laga terakhirnya bersama timnas Amerika Serikat ke jantung krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di Old Trafford, di mana klub berjuang keras untuk bangkit sebelum semuanya terlambat.

Pochettino mengunggah foto Kota Manchester dari udara di akun Instagram miliknya, sekaligus menandai berakhirnya perjalanan selama tujuh jam dari Cincinnati, dalam momen yang terlihat seperti pengumuman resmi dimulainya era baru.

Sebuah pesawat pribadi membawanya tak lama setelah Amerika Serikat mengalahkan Haiti pada Selasa malam, dan ia langsung diantar ke pusat latihan United di Carrington, tanpa sempat beristirahat atau merayakan perpisahannya dengan timnas Amerika Serikat.

Pochettino, yang kini berusia 54 tahun, tidak punya banyak waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Laga tandang krusial di Liga Primer Inggris melawan Liverpool sudah menantinya pada Minggu mendatang, sebagai ujian sesungguhnya yang pertama baginya sebagai pemegang kendali teknis tim.

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Manchester United sebelumnya mengumumkan penunjukan Pochettino pada Jumat lalu, menyusul pemecatan Michael Carrick. Sang pelatih menunda kedatangannya demi memimpin timnas Amerika Serikat dalam dua laga perempat final CONCACAF Nations League, sebelum berpamitan dengan para pemain dan bertolak ke Inggris.

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Fokus Pochettino harus segera beralih dari sepak bola internasional ke kesibukan sehari-hari dalam mengelola klub. Setiap langkahnya akan menjadi sorotan, dan tim membutuhkan perubahan mendasar yang cepat, baik dari segi performa maupun hasil.

Manchester United belum pernah meraih gelar liga sejak 2013, saat pelatih kawakan Alex Ferguson pensiun. Sang juara Inggris 20 kali itu baru meraih satu kemenangan dari 10 pertandingan musim ini dan kini menempati peringkat ke-18 klasemen.

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Itu adalah posisi terendah tim pada fase musim seperti ini sejak musim 1986-1987, musim ketika Ferguson mengambil alih kendali. Empat puluh tahun kemudian, Pochettino datang dalam situasi yang sangat mirip.

Ketika Ferguson tiba di Manchester United, klub telah menanti gelar liga selama hampir dua dekade. Hanya dua hari setelah ia menjabat, timnya kalah dari Oxford United dan terperosok ke zona degradasi.

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Manchester United mengakhiri musim tersebut di peringkat ke-11, dan Ferguson harus menunggu hingga 1993 untuk meraih gelar liga, meski dalam periode itu ia memenangi Piala Eropa, Piala Winners Eropa, Piala FA, dan Piala Liga.

Namun, situasinya kini sangat berbeda. Pochettino, yang meraih satu-satunya gelar liga sebagai pelatih bersama Paris Saint-Germain, kemungkinan besar tidak akan mendapatkan kesabaran seperti yang diberikan kepada Ferguson, terlebih di era yang serbacepat dengan tekanan besar dari suporter dan media.

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Dalam momen jenaka setelah laga terakhir Amerika Serikat, gelandang Amerika Serikat DaMarcus Beasley, yang pernah menjalani satu musim sebagai pemain pinjaman di Manchester City, bercanda kepada Pochettino: "Manchester akan selalu biru."

Itu hanyalah candaan ringan, tetapi mencerminkan besarnya tantangan yang menanti pelatih asal Argentina tersebut. Seluruh kota kini menyorotinya, dan para pendukung Setan Merah berharap ia mampu mengembalikan wibawa United serta menjauhkan tim dari ancaman degradasi yang terus membayangi sejak awal musim.