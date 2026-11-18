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Ia tak menunggu lama dan tak meminta waktu untuk berkenalan. Dalam penampilan perdananya di Carrington, Mauricio Pochettino langsung menyampaikan pesan kepada fans Manchester United, sebuah pesan yang hanya berisi satu janji: "Berjuang sampai akhir".

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Mauricio Pochettino menyampaikan pesan pertamanya kepada fans Manchester United dan menjanjikan musim yang luar biasa, meski tim tengah berada dalam situasi sulit di Liga Primer Inggris.

United merilis video promosi singkat tentang pertemuan pertama Pochettino di Carrington pada Rabu malam, sebuah langkah yang semakin membakar antusiasme para pendukung.

Pochettino tiba di Inggris pada hari Rabu setelah menempuh penerbangan malam usai laga terakhirnya bersama timnas Amerika Serikat, dan langsung menyatu dengan suasana klub barunya tanpa sempat beristirahat.

Setelah bertemu dengan staf dan petinggi Manchester United, ia menyampaikan pesan singkat kepada para fans melalui akun media sosial klub. Dalam pesan pertamanya, pelatih asal Argentina itu berkata: "Halo semuanya. Saya sangat menantikan untuk bertemu kalian. Saya sudah mendengar banyak hal hebat tentang kalian".

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Ia menambahkan: "Saya berharap kita bisa meraih semua kebahagiaan. Dengan bekerja dan berkomunikasi bersama, musim ini akan menjadi musim yang istimewa untuk mendukung para pemain kita dan memotivasi mereka agar memberikan yang terbaik di lapangan demi meraih hasil yang layak kita dapatkan".

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Pesan ini muncul saat Manchester United tengah terancam degradasi. Mereka bahkan bisa terlempar ke posisi juru kunci sebelum laga di Anfield pada Minggu mendatang, jika Crystal Palace dan Sunderland meraih kemenangan.

Michael Carrick dipecat setelah sepuluh bulan menangani tim sebagai pengganti Ruben Amorim. Kemenangan terakhir Manchester United di Liga Primer Inggris terjadi 80 hari lalu, tepatnya pada 30 Agustus lalu, sebuah catatan yang menggambarkan betapa dalamnya krisis yang melanda.

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Pochettino mengemban tugas untuk mengangkat Manchester United dari zona degradasi, tetapi mengamankan tiket ke Liga Champions tampaknya nyaris mustahil, mengingat tim baru mengoleksi delapan poin dari sepuluh pertandingan.

United tertinggal sepuluh poin dari empat besar yang dihuni Arsenal, Manchester City, Brighton, dan Liverpool, sementara Chelsea, mantan tim Pochettino, berada di peringkat kelima dengan selisih hanya dua poin.

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CEO Omar Berrada dan direktur sepak bola Jason Wilcox menyambut mantan pelatih Chelsea itu di kompleks latihan klub di Carrington, sebelum ia bertemu dengan sejumlah pemain tim barunya.

Pochettino akan memimpin sesi latihan penuh pertamanya besok, dan persiapan sudah dimulai. Asisten kepercayaannya, Jesús Pérez, tiba di Manchester pada Minggu dini hari untuk meletakkan fondasi.

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Pérez didampingi pelatih kiper Toni Jiménez serta putra Pochettino yang juga pelatih kebugaran, Sebastiano. Ketiganya bekerja dengan para pemain yang tidak membela tim nasional, sementara sang pelatih baru bersiap mengambil alih tanggung jawab.

Ini menjadi tantangan besar bagi Pochettino, yang kini menjadi pelatih permanen kesembilan Manchester United sejak Sir Alex Ferguson pensiun pada 2013, sebuah gambaran betapa besarnya ketidakstabilan yang dialami klub dalam beberapa tahun terakhir.

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Setelah kedatangan pelatih asal Argentina tersebut, Manchester United melepas lima anggota staf teknis dan administratif, yakni asisten pelatih Steve Holland, para pelatih Jonny Evans, Jonathan Woodgate, dan Travis Binnion, serta pelatih kiper Craig Mawson.