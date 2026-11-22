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Sami Al-Jaber, legenda Al Hilal, memilih yang terbaik antara Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr asal Portugal, dan Lionel Messi, bintang Inter Miami asal Argentina.

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Sami Al-Jaber, legenda Al Hilal, memilih yang terbaik antara Cristiano Ronaldo, bintang Al Nassr asal Portugal, dan Lionel Messi, bintang Inter Miami asal Argentina.

Akun program Nadina yang disiarkan oleh saluran "MBC 1" mengunggah sebuah video di platform "X" yang memperlihatkan Sami Al-Jaber menjalani tantangan memilih pemain terbaik di antara sejumlah bintang.

Tantangan dimulai dengan pilihan antara Rodri, pemain Barcelona, dan Karim Benzema, mantan bintang Al Hilal, dan ia memilih Rodri.

Namun, Al-Jaber lebih memilih Michael Olise, pemain Bayern Munich, ketimbang Rodri, begitu pula ketimbang Ousmane Dembele, bintang Paris Saint-Germain.

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Legenda Al Hilal itu kemudian memilih Lamine Yamal, bintang Barcelona, ketimbang Olise, Kylian Mbappe, bintang Real Madrid, Luka Modric, bintang Milan, dan mantan penyerang Brasil, Kaka.

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Ketika diminta memilih antara Lamine Yamal dan Ronaldinho, ia memilih sang legenda Brasil. Setelah itu, ia lebih mengunggulkan rekan senegara Ronaldinho, Ronaldo "Il Fenomeno", yang juga ia pilih ketimbang legenda Barcelona, Johan Cruyff, dan legenda Prancis, Zinedine Zidane, yang saat ini menjabat pelatih timnas Prancis.

Al-Jaber kemudian melepas pilihannya pada Ronaldo ketika opsi lainnya adalah Lionel Messi asal Argentina.

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Pada akhirnya, Sami Al-Jaber harus memilih antara Cristiano dan Messi, dan ia menjatuhkan pilihan pada sang bintang Argentina.

Sami Al-Jaber: Legenda Istimewa Arab Saudi

Sepak bola Arab Saudi telah melahirkan banyak bintang cemerlang yang memperkaya perjalanan sepak bola di Benua Asia, dan mantan bintang timnas serta klub Al Hilal, Samer Al-Jaber, adalah salah satu yang paling menonjol berkat kontribusinya selama bertahun-tahun yang turut menghasilkan banyak prestasi gemilang.

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Sami Al-Jaber dianggap sebagai salah satu pemain yang meraih ketenaran paling luas, baik di Arab Saudi maupun di level kontinental.

Sami Al-Jaber lahir di ibu kota Riyadh pada 11 Desember 1971 dan memulai kariernya bersama tim junior Al Hilal. Bersama klub tersebut, ia meraih banyak gelar domestik maupun internasional di kategori junior dan pemuda, hingga perjalanannya bersama tim utama dimulai pada 1989.

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Al-Jaber tercatat memperkuat timnas Arab Saudi di empat edisi Piala Dunia secara beruntun, yakni pada 1994, 1998, 2002, dan 2006. Ia menjadi satu-satunya penyerang di level Arab yang mampu mencatatkan hal tersebut.

Publik Arab menantikan laga antara Arab Saudi dan Maroko di putaran final Piala Dunia 1994. Baru tujuh menit berjalan, Sami Al-Jaber mencetak gol pertamanya di Piala Dunia saat maju sebagai eksekutor penalti dan sukses menaklukkan gawang lawan. Arab Saudi kemudian menang 2-1 pada edisi yang membawa mereka lolos ke babak 16 besar.

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Timnas Arab Saudi berhasil lolos ke Piala Dunia 1998 di Prancis, dan Al-Jaber mencetak gol keduanya dalam sejarah Piala Dunia, juga dari titik penalti, ke gawang Afrika Selatan. Namun, Arab Saudi saat itu gagal lolos dari fase grup.

Al-Jaber tidak berhasil mencetak gol pada penampilan ketiganya di Piala Dunia 2002. Namun, di usia 36 tahun, ia menunjukkan eksistensinya pada partisipasi terakhirnya di Piala Dunia 2006 dengan mencetak gol ketiganya secara pribadi dalam laga yang berakhir imbang 2-2 antara Arab Saudi dan Tunisia.

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Di level kontinental, pada 1996 timnas Arab Saudi harus mengalahkan Uni Emirat Arab yang berstatus "tuan rumah" di partai final demi meraih gelar Piala Asia ketiga dalam sejarah mereka. Kedua tim gagal mencetak gol sepanjang waktu normal dan babak tambahan, hingga keberuntungan berpihak kepada Sami Al-Jaber dan rekan-rekannya yang dinobatkan sebagai juara secara layak lewat adu penalti.

Pada turnamen tersebut, Sami Al-Jaber mencetak satu gol ke gawang Malaysia dalam laga yang dimenangkan Arab Saudi dengan skor 6-0. Setelah itu, ia puasa gol hingga laga perempat final melawan China, di mana ia mencetak satu dari empat gol yang bersarang ke gawang lawan. Dengan skenario yang sama, timnas Arab Saudi melewati hadangan semifinal dan final lewat adu penalti.

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Al-Jaber juga menjadi bagian dari skuad timnas Arab Saudi yang meraih gelar Piala Teluk dalam dua kesempatan, yakni pada 1994 dan 2002. Ia mengakhiri karier gemilangnya bersama Arab Saudi setelah tampil dalam 163 pertandingan dan mencetak 46 gol, lalu mengumumkan pensiun dari timnas usai laga melawan Spanyol, pertandingan terakhir Arab Saudi di Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang.

Para pendukung Al Hilal pun mengenang perjalanan gemilang Al-Jaber di level klub. Ia merupakan salah satu pemain yang meraih gelar Liga Champions Asia dengan nama lamanya, "Kejuaraan Klub Asia Liga Champions", pada 1992 dan 2000. Ia juga meraih gelar Piala Winners Asia bersama tim sebanyak dua kali, pada 1996-1997 dan 2002, serta gelar Piala Super Asia pada 1997.

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Di kancah domestik, Al-Jaber turut membantu Al Hilal meraih gelar Liga Arab Saudi sebanyak lima kali, Piala Putra Mahkota juga lima kali, dan Piala Federasi empat kali, ditambah banyak gelar domestik lainnya.

Sami Al-Jaber mengucapkan perpisahan kepada klub kesayangannya dalam laga antara Al Hilal dan Manchester United pada 2008. Laga itu menutup perjalanan panjangnya bersama klub, di mana ia mencetak 177 gol dan dianggap sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa tim tersebut.

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Setelah pensiun sebagai pemain, Al-Jaber beralih ke dunia kepelatihan dan menangani Al Hilal dan Al Shabab di Arab Saudi serta Al Wahda asal Uni Emirat Arab. Ia juga sempat menjalani pengalaman melatih bersama klub Prancis, Auxerre, sebelum menjabat sebagai presiden Al Hilal pada periode April hingga September 2018.