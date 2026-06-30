Pesawat tim nasional Yordania mendarat di Bandara Internasional Ratu Alia, membawa kisah penampilan perdana Yordania di Piala Dunia 2026, dan disambut oleh seluruh bangsa dengan sambutan yang layak bagi "Al-Nashami", dipimpin oleh bendera Hashemite serta pesan ucapan terima kasih global dari "FIFA".

Delegasi tim nasional sepak bola tiba di Amman, setelah partisipasi bersejarah di putaran final Piala Dunia 2026 yang berakhir dengan kekalahan 1-3 dari rekan-rekan Lionel Messi.

Di barisan terdepan para penyambut para pahlawan tersebut adalah Wakil Yang Mulia Raja, Pangeran Faisal bin Al-Hussein, Ketua Komite Olimpiade Yordania, yang menyambut para pemain serta staf pelatih dan administrasi saat mereka kembali ke tanah air.

Selama upacara penyambutan yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi, Yang Mulia menyampaikan apresiasinya atas penampilan membanggakan yang ditunjukkan tim nasional, yang mencerminkan citra gemilang sepak bola Yordania, baik dalam hal disiplin, semangat juang, maupun keteguhan dalam menghadapi tim-tim elit dunia.

Persiapan penyambutan dimulai sejak dini, sehingga Bandara Internasional Ratu Alia menjadi saksi suasana perayaan yang megah yang mempertemukan kalangan resmi dan masyarakat umum; pertunjukan musik dari Angkatan Bersenjata Yordania menggema di tempat tersebut, sementara pihak-pihak terkait berbaris untuk mengatur penyambutan yang sesuai dengan prestasi “Al-Nashami”.

Setelah upacara selesai, para pemain bergerak dengan bus khusus melalui jalur dalam yang mengarah ke jalan bandara, di tengah kehadiran massa yang tertib yang datang untuk menyampaikan satu kata: Terima kasih.

Penghargaan tersebut tidak hanya terbatas di dalam negeri. Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) mengirimkan pesan terima kasih yang istimewa kepada tim nasional Yordania di akhir perjalanan mereka di Piala Dunia.

Akun “FIFA” di platform “X” membagikan cuplikan video dari ruang ganti “Al-Nashami” setelah pertandingan melawan Argentina, yang memperlihatkan bagaimana para pemain Yordania meninggalkan turnamen “dengan penuh gaya”, para pemain meninggalkan kotak-kotak permen tradisional Yordania dan suvenir, disertai pesan ucapan terima kasih yang ditujukan kepada FIFA dan staf stadion.

FIFA mengomentari momen tersebut dengan mengatakan: “Perpisahan yang elegan, terima kasih kepada Timnas Yordania atas kontribusimu dalam Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.”