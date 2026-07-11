Video: Pesan-pesan yang menginspirasi dan penghargaan istimewa... Al-Sisi mengungkap visinya untuk memajukan sepak bola Mesir

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi, hari ini, Sabtu, di kota Al-Alamein, menyambut para pemain tim nasional sepak bola serta anggota staf teknis dan administrasi, dalam sebuah perayaan khusus untuk memberikan penghargaan kepada mereka atas prestasi yang mereka raih di Piala Dunia 2026. Acara tersebut dihadiri oleh Dr. Mustafa Madbouly, Perdana Menteri, dan Bapak Juhar Nabil, Menteri Pemuda dan Olahraga, serta Insinyur Hani Abu Rida, Ketua Federasi Sepak Bola Mesir.

Duta Besar Mohamed El-Shenawy menyatakan bahwa El-Sisi memberikan Piala Penghargaan dan medali kehormatan kepada para pemain serta anggota staf teknis dan administrasi, sebagai penghargaan atas penampilan heroik dan tingkat keterampilan teknis yang tinggi selama kompetisi Piala Dunia 2026, serta tekad, keteguhan, dan kedisiplinan yang mereka tunjukkan, dalam perjalanan yang mendapat pujian luas baik di dalam maupun di luar Mesir.

Selain itu, diambil pula foto kenangan yang mempertemukan Presiden Al-Sisi dengan para pemain tim nasional serta anggota staf teknis dan administratif, sebagai dokumentasi atas momen ini yang merupakan bentuk penghargaan atas pencapaian bersejarah yang diraih tim tersebut.

Duta Besar Mohamed El-Shenawy, juru bicara resmi Kepresidenan Republik, menjelaskan bahwa El-Sisi menyampaikan pidato kepada para pemain tim nasional serta anggota staf teknis dan administratif, yang diawali dengan menyambut mereka, sekaligus mengungkapkan kebanggaan dan apresiasinya yang mendalam atas penampilan membanggakan yang ditunjukkan tim nasional selama turnamen tersebut.

Al-Sisi menegaskan bahwa pujian atas penampilan tim nasional tidak hanya datang dari warga Mesir saja, melainkan merupakan kesan umum di kalangan semua yang menyaksikan pertandingan tim tersebut, baik di dalam Mesir maupun di negara-negara Arab, serta di kalangan komunitas Mesir dan Arab di luar negeri, bahkan meluas ke berbagai penjuru dunia.

Al-Sisi memuji nilai-nilai luhur yang ditunjukkan para pemain tim nasional sepanjang perjalanan mereka di turnamen tersebut, menegaskan bahwa apa yang mereka tunjukkan mencerminkan keaslian dan akhlak rakyat Mesir, serta bahwa prestasi yang diraih merupakan buah dari usaha besar dan pengabdian sejati dalam mewakili Mesir dengan citra terbaik.

Al-Sisi menyoroti bahwa olahraga tidak hanya diukur dari hasil menang atau kalah, melainkan juga dari rasa hormat dan penghargaan yang ditinggalkan oleh penampilan mereka di mata para penggemar, sambil menegaskan bahwa tim nasional berhasil memenangkan rasa hormat semua orang, yang menurutnya merupakan prestasi yang tidak kalah pentingnya dari meraih kemenangan.

Al-Sisi juga menekankan bahwa tim nasional telah mewakili pemuda Mesir dengan cara yang luar biasa dan membanggakan, serta berhasil membawa kegembiraan ke hati jutaan warga Mesir sepanjang perjalanannya di Piala Dunia, berkat keseriusan, semangat juang, dan kedisiplinan, serta penampilannya di setiap pertandingan sebagai tim besar yang berjuang dengan sepenuh hati hingga detik terakhir.

Al-Sisi menegaskan bahwa penampilan yang ditunjukkan tim nasional mencerminkan kemampuan rakyat Mesir untuk meraih kesuksesan dan mencapai level tertinggi, sambil menyoroti bahwa rakyat Mesir sangat mencintai olahraga, terutama sepak bola, dan memiliki banyak talenta yang mampu mencapai level para bintang saat ini jika diberi kesempatan yang tepat.

Dalam konteks ini, Al-Sisi menyerukan perlunya mengandalkan “pencari bakat yang objektif” untuk menemukan bakat-bakat muda di berbagai penjuru Republik, sambil menegaskan kesiapan penuh negara untuk mendukung mereka yang berkompeten dan memberi mereka kesempatan yang layak mereka dapatkan, di samping dukungan berkelanjutan terhadap jajaran pelatih nasional.

Al-Sisi mengakhiri pidatonya dengan menekankan pentingnya terus bekerja keras, mengerahkan upaya lebih besar, dan mempertahankan semangat yang ditunjukkan tim nasional selama turnamen, serta perlunya mempersiapkan generasi baru pemain yang mampu membangun atas kesuksesan yang telah diraih.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan makan siang bersama antara Al-Sisi dengan para pemain tim nasional serta anggota staf teknis dan administratif, di mana ia berupaya mendengarkan sejumlah pemain yang mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas pertemuan dengan Presiden dan penghargaan atas kontribusi mereka, sekaligus menegaskan bahwa mereka akan terus mengerahkan upaya maksimal untuk membangun atas pencapaian yang telah diraih, serta meraih lebih banyak kesuksesan bagi sepak bola Mesir.

Sementara itu, Al-Sisi kembali menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasinya kepada para pemain tim nasional serta staf teknis dan administratif atas prestasi yang telah mereka raih, sambil menegaskan bahwa rakyat Mesir kini menantikan lebih banyak lagi dari mereka pada fase mendatang, di tengah kepercayaan besar yang diperoleh tim tersebut setelah penampilan membanggakan mereka di Piala Dunia 2026.