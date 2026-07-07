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Video: Pertemuan para bintang... Momen indah antara Messi dan Salah menjelang dimulainya laga Piala Dunia

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
L. Messi
M. Salah
Argentina
Mesir
AS

Pertandingan ini menjadi penentu lolosnya ke final Piala Dunia

Beberapa menit menjelang dimulainya pertandingan antara Mesir dan Argentina, Selasa malam ini, di babak 16 besar Piala Dunia 2026, terjadi momen yang luar biasa antara kapten kedua tim, Mohamed Salah dan Lionel Messi.

Saat para pemain bersiap untuk memasuki lapangan, di terowongan menuju lapangan, Messi dan Salah bertemu.

Kedua pemain itu saling berpelukan, di tengah kegembiraan yang besar dari kedua bintang besar tersebut.



Salah memimpin susunan pemain timnas Mesir untuk pertandingan hari ini, yang terdiri dari:

Penjaga gawang: Mustafa Shubair.

Barisan pertahanan: Karim Hafez, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, dan Mohamed Hani.

Lini tengah: Marwan Attia, Muhannad Lashin, dan Imam Ashour.

Lini depan: Mohamed Salah, Haitham Hassan, dan Zico.

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