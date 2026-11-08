Anggota dewan direksi Asosiasi Sepak Bola Mesir, Mustafa Abu Zahra, mengungkap kebenaran soal campur tangan kapten timnas Mohamed Salah dalam keputusan pemecatan direktur teknik Mesir, Hossam Hassan.

Asosiasi Sepak Bola Mesir mengumumkan pemecatan Hossam Hassan pada Sabtu, hanya sekitar dua bulan setelah memperpanjang kontraknya hingga 2030, usai membawa timnas Mesir ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah.

Dalam pernyataannya kepada program Al-Hekaya di saluran MBC Masr, Abu Zahra menegaskan bahwa keputusan itu diambil oleh dewan direksi semata. Ia menjelaskan bahwa para pemain tidak memiliki wewenang untuk ikut campur dalam keputusan atau kewenangan dewan asosiasi, seraya menambahkan bahwa asosiasi memiliki prinsip dan norma yang tidak boleh dilanggar.

Ia menggambarkan Salah sebagai kapten yang luar biasa dan salah satu bintang paling menonjol dalam sejarah sepak bola Mesir.

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Terkait kabar bocoran yang menyebutkan bahwa tim pelatih menolak terbang ke Turki bersama presiden asosiasi Hany Abo Rida untuk bertemu Mohamed Salah dan berdamai dengannya setelah krisis pemusatan latihan sebelumnya, ia membantah hal itu sepenuhnya, dan menyebut narasi tersebut tidak akurat.

Ia menegaskan bahwa kunjungan Abo Rida ke Turki dilakukan sebagai respons atas undangan resmi dari mitranya asal Turki, dan kehadirannya menonton pertandingan Salah merupakan hal yang wajar mengingat kedudukan pemain tersebut dan perannya bersama timnas.

Hubungan Salah dengan Hossam Hassan

Abu Zahra memuji kepribadian Mohamed Salah dan hubungannya dengan tim pelatih sebelumnya, serta membantah adanya krisis apa pun yang dilakukan pemain itu atau upaya apa pun darinya untuk memengaruhi keputusan teknis maupun administratif di dalam timnas.

Ia mengatakan bahwa Salah selalu bersikap hormat kepada Hossam Hassan dan menegaskan dukungannya, bahkan kerap berkata kepadanya: "Saya siap di bawah perintah Anda", menurut pernyataannya.

Asosiasi Sepak Bola Mesir menunjuk direktur teknik klub Ceramica Cleopatra, mantan penyerang Mesir, Al-Ahly, dan Al-Tersana, Ali Maher, menggantikan Hossam Hassan.

Tugas pertama Ali Maher adalah mengumumkan daftar skuat timnas Mesir untuk jeda internasional mendatang, di mana Mesir bersiap menghadapi Malawi dua kali dalam kualifikasi Piala Afrika 2027.

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