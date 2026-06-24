Video: Perkelahian sengit saat pertandingan Yordania melawan Aljazair... Kementerian Dalam Negeri Qatar menahan 25 orang

Para aktivis di media sosial menyebarkan sebuah video yang mendokumentasikan kekacauan yang terjadi di salah satu restoran di kawasan Al-Dafna, ibu kota Qatar, Doha, bertepatan dengan pertandingan antara tim nasional Aljazair dan Yordania dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola 2026.

Aljazair berhasil mengalahkan Yordania dengan skor 2-1 dalam pertandingan seru antara kedua negara saudara Arab tersebut.

Dalam video tersebut, terlihat para pelaku perkelahian melemparkan kursi dan merusak barang-barang, bertepatan dengan KTT Arab.









Menyusul penyebaran video tersebut, Kementerian Dalam Negeri Qatar mengeluarkan pernyataan melalui platform “X”, di mana mereka menegaskan bahwa pihak berwenang telah segera mengambil tindakan terkait tindakan-tindakan yang melanggar hukum tersebut, yang merupakan ancaman terhadap keselamatan individu dan harta benda serta gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum.

Kementerian tersebut juga mengumumkan penangkapan 25 orang yang memiliki “kewarganegaraan Arab”, serta penyelesaian proses hukum sebagai langkah awal untuk menyerahkan mereka ke Kejaksaan Agung.

Kementerian Dalam Negeri juga memperingatkan semua pihak akan konsekuensi jika terjerumus ke dalam perilaku semacam itu, sekaligus menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan-segan menegakkan hukum terhadap siapa pun yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.







