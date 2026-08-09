Sebuah pesawat pribadi yang datang dari Amerika Serikat mendarat di Bandara Rosario, Argentina, membawa bintang dunia Lionel Messi bersama keluarganya, dalam sebuah perjalanan yang penuh duka untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayah sekaligus agennya, Jorge Messi, yang meninggal dunia pada dini hari Sabtu dalam usia 68 tahun di salah satu klinik di kota tersebut, tanpa pengumuman mengenai penyebab kematiannya.

Kantor berita "AFP" memantau kedatangan kapten timnas Argentina itu bersama istrinya, Antonela Roccuzzo, dan anak-anak mereka, menurut otoritas bandara. Raut kesedihan tampak jelas pada wajah semua orang yang sebagian besar mengenakan pakaian serba hitam, sebelum mereka menaiki sebuah mobil dengan pengawalan keamanan ketat dari kepolisian setempat.

Keluarga Messi bersiap menggelar prosesi pemakaman pada hari Minggu ini di kota kecil Perez yang dekat dengan Rosario, tempat kelahiran legenda Argentina tersebut di sebelah utara ibu kota Buenos Aires, dalam suasana keluarga tertutup dan jauh dari sorotan, sebagaimana ditegaskan sumber-sumber resmi setempat kepada kantor berita AFP.

Kepergian Jorge Messi merupakan kehilangan sosok penopang utama dalam kehidupan peraih Ballon d'Or delapan kali itu, karena ia menjadi sandaran terkuat bagi putranya selama tahun-tahun remaja yang berat yang dihabiskannya di Barcelona, jauh dari tanah airnya. Messi pindah ke klub Catalan tersebut saat berusia tiga belas tahun, dan sang ayah mengelola urusan profesional dan keuangannya sepanjang karier luar biasanya.

Ucapan belasungkawa berdatangan dari berbagai pihak di dunia sepak bola, di mana Federasi Sepak Bola Argentina dan klub Barcelona berada di barisan terdepan para pengucap belasungkawa.

Klub asal Spanyol itu mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: "Barcelona menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Jorge Messi atas komitmennya yang teguh terhadap klub kami, dan atas kepercayaan berharga yang ia berikan kepada kami sejak awal perjalanan karier sepak bola putranya, Leo, serta sepanjang tahun-tahun emasnya bersama kami."

Dalam sebuah bentuk penghormatan yang menyentuh, para pemain Inter Miami asal Amerika, klub yang dibela Messi sejak musim panas 2023, menjalani pertandingan mereka melawan Monterrey asal Meksiko pada Sabtu malam dengan mengenakan pita hitam di lengan mereka sebagai tanda berkabung atas kepergian ayah sang bintang, dalam sebuah pemandangan yang mencerminkan besarnya simpati terhadap tragedi yang menimpa salah satu pemain sepak bola terhebat sepanjang sejarah.