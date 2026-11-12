Bagikan Ikuti GOAL di Google

Ali Lajami, bek timnas Arab Saudi, menilai bahwa peringkat internasional akan menjadi motivasi bagi rekan-rekannya untuk meraih kemenangan atas timnas Korea Selatan dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim.

Iklan

Timnas Arab Saudi akan menghadapi Korea Selatan, Jumat besok, dalam laga uji coba pertamanya selama pemusatan latihan saat ini di ibu kota Qatar, Doha, sebagai persiapan menghadapi agenda mendatang.

Apa yang dikatakan Ali Lajami sebelum laga melawan Korea Selatan?

Lajami mengatakan, dalam pernyataan kepada surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat", 24 jam sebelum pertandingan: "Selama pemusatan latihan, kami fokus memperbaiki kesalahan-kesalahan yang kami lakukan di Piala Teluk."

Timnas Arab Saudi sebelumnya menjuarai Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Gulf Cup 27", setelah mengalahkan Uni Emirat Arab dengan skor 2-0 pada laga final, yang merupakan gelar pertama mereka dalam 23 tahun.

Iklan Iklan

Bek Arab Saudi itu melanjutkan: "Kami memasuki kedua laga ini dengan tujuan meraih kemenangan dan memperbaiki peringkat internasional kami. Menghadapi Korea Selatan dan Uzbekistan memberi kami motivasi lebih besar untuk tampil baik, dan kami berharap bisa keluar sebagai pemenang di kedua pertandingan tersebut."

Topik Terkait

Timnas Arab Saudi menempati peringkat ke-55 dunia dan ke-5 Asia dalam peringkat resmi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA), di bawah Korea Selatan yang berada di posisi ke-31 dunia.

Timnas Arab Saudi dalam kondisi lengkap

Iklan

Arab Saudi memasuki laga melawan Korea Selatan dalam kondisi skuad lengkap, menyusul keikutsertaan Firas Al-Buraikan, penyerang Al-Ahli, dalam latihan bersama tim untuk pertama kalinya selama jeda saat ini, kemarin Rabu, setelah pulih dari cedera yang dialaminya.

Al-Buraikan absen dari latihan bersama tim selama dua hari pertama, akibat mengalami masalah flu, yang menimbulkan keraguan mengenai kemampuannya untuk tampil dalam laga melawan Korea Selatan.

Iklan

Dengan kembalinya penyerang Al-Ahli itu, Timnas Arab Saudi tidak memiliki absensi apa pun saat menghadapi Korea Selatan, terlebih karena Saud Abdulhamid, bek kanan klub Prancis Lens, juga telah bergabung dengan latihan untuk pertama kalinya pada Selasa lalu.

Perlu diingat bahwa Timnas Arab Saudi akan menjalani laga uji coba baru di pemusatan latihan Doha, melawan Timnas Uzbekistan, pada Selasa tanggal 17 November mendatang.

Iklan

Fakta kepergian Donis dari Timnas Arab Saudi

Jurnalis Saudi Abdulrahman Al-Humaidi, pembawa acara program "Nadina" di kanal "MBC 1", sebelumnya menegaskan bahwa pelatih asal Yunani Georgios Donis akan meninggalkan posisinya sebagai pelatih kepala Timnas Arab Saudi dengan persentase 99%.

Iklan

Donis menanggapi kabar tersebut dalam pernyataan kepada surat kabar Saudi "Al-Riyadiah", di mana ia berkata: "Saya tidak peduli dengan rumor yang berembus dari waktu ke waktu seputar nasib karier saya bersama Timnas Arab Saudi."

Ia menambahkan: "Yang penting bagi saya saat ini adalah mengembangkan Timnas Arab Saudi dan fokus pada pekerjaan. Saya memiliki pengalaman untuk menghadapi apa yang beredar seputar nasib karier saya, dan saya akan memberikan yang terbaik demi melayani sepak bola Arab Saudi."

Iklan

Pernyataan Donis itu merupakan kelanjutan dari pernyataan yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dikutip dari kanal Saudi "Al-Ekhbariya", yang menampik kemungkinan pemecatan pelatih asal Yunani tersebut dan menegaskan keberlanjutannya di posisi itu.

Ini menjadi kali kedua Federasi Sepak Bola Arab Saudi menampik kabar kepergian Donis, setelah sebelumnya melakukan hal yang sama pada bulan Oktober lalu.

Iklan

Sejumlah laporan sebelumnya menegaskan bahwa Federasi Arab Saudi berniat menggaet pelatih asal Spanyol Roberto Martinez, mantan pelatih kepala Timnas Portugal, untuk memimpin Timnas Arab Saudi di Piala Asia 2027, menggantikan Donis.

Kabar tersebut menimbulkan kemarahan di kalangan publik sepak bola Arab Saudi, terlebih di tengah mepetnya waktu sebelum turnamen Asia tersebut digelar, yang mendorong Federasi Arab Saudi mengeluarkan pernyataan bantahan.

Iklan

Namun, penundaan Piala Asia 2027 dari Januari hingga Desember tahun depan kembali memicu perdebatan seputar kemungkinan pemecatan Donis, mengingat masih banyaknya waktu sebelum turnamen tersebut.