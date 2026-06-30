Kylian Mbappé, kapten tim nasional Prancis, kini menjadi pemain dengan jumlah gol terbanyak kedua dalam sejarah Piala Dunia, setelah melampaui mantan pemain Jerman Miroslav Klose, dan kini hanya tersisa pemain Argentina Lionel Messi yang berada di puncak daftar tersebut.

Mbappé mencetak gol indah pada menit terakhir babak pertama dalam pertandingan timnas Prancis melawan Swedia pada Rabu pagi ini di babak 32 besar Piala Dunia yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Mbappé melepaskan tendangan ke sudut jauh setelah menerima umpan dari Ousmane Dembélé.

Kemudian ia mencetak gol kedua pada menit ke-74 melalui tendangan akurat lainnya setelah menerima umpan dari Michael Olesi.

Mbappé pun menambah jumlah golnya menjadi 18, melampaui Klose yang memiliki 16 gol, dan kini sendirian di posisi kedua daftar pencetak gol terbanyak, menurut statistik “Stats Foot”.

Mbappé kini hanya terpaut satu gol dari Messi, yang saat ini memegang gelar pencetak gol terbanyak sepanjang masa, sehingga memanaskan persaingan di sisa pertandingan pada edisi ini.

Mbappé juga mencetak gol keenamnya di edisi turnamen ini, sehingga menyamai Messi di puncak daftar pencetak gol terbanyak edisi ini.