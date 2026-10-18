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Video: Perayaan yang tak sempurna, Al Duhail mencuri sorotan dari Al Sadd di menit-menit akhir

Al-Sadd vs Al-Duhail SC
Al-Sadd
Al-Duhail SC
Stars League
A. Afif
D. Belmadi
R. Lucescu
R. Firmino
Qatar
Aljazair
Rumania
Tunisia
Mesir
Arab Saudi
Yordania
Irak
Brasil

Laga puncak yang gila dan tembakan terakhir

Al Duhail merebut kemenangan dramatis dari tuan rumah Al Sadd dengan skor 3-2, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam ini di Stadion Jassim bin Hamad, pada pekan keenam Liga Qatar, setelah mencetak gol kemenangan di menit keempat masa tambahan waktu babak kedua.

Al Duhail memulai pertandingan dengan kuat, dan Jean Castelletto sukses membuka keran gol pada menit kesembilan, setelah melompat menyambut umpan silang dan menaklukkan gawang lewat sundulan keras.

Al Duhail terus menekan dan memperbesar keunggulan dengan gol kedua pada menit ke-28 melalui Sultan Al Brake, namun Al Sadd dengan cepat memperkecil ketertinggalan lewat Giovani pada menit ke-32.

Sebelum babak pertama berakhir, Youssef Abdurrazaq sukses menyamakan kedudukan untuk Al Sadd pada menit keempat masa tambahan waktu, sehingga pertandingan kembali ke titik awal, di tengah penantian jalannya babak kedua.

Laga terus berlangsung dalam jual beli serangan antara kedua tim, sebelum Tahseen Mohamed menjatuhkan pukulan knockout bagi Al Sadd dengan mencetak gol kemenangan yang mematikan bagi Al Duhail pada menit keempat masa tambahan waktu babak kedua, memberi timnya tiga poin berharga dalam salah satu pertandingan paling menegangkan pada pekan ini.

Dengan kemenangan ini, Al Duhail yang diasuh pelatihnya Djamel Belmadi meningkatkan koleksinya menjadi 12 poin, dan menempati peringkat keempat dengan selisih gol di belakang Al Arabi yang berada di posisi ketiga.

Di sisi lain, koleksi poin Al Sadd yang diasuh pelatihnya Razvan Lucescu terhenti di angka 12 poin pada peringkat kedua, tertinggal satu poin dari Al Rayyan yang memimpin dengan 13 poin, dengan catatan bahwa tim terakhir ini telah menjalani lima pertandingan.

Laga tersebut juga menyaksikan penyerahan penghargaan pelatih terbaik dan pemain terbaik untuk bulan Agustus dan September kepada Razvan Lucescu, direktur teknik Al Sadd, dan Akram Afif, bintang Al Sadd.


#
MMSKGK+/-POINPerforma
1
Al-RayyanAl-RayyanALR
6420102+814
S
M
M
S
M
2
Al-SaddAl-SaddALS
64022313+1012
K
K
M
M
M
3
Al-ArabiAl-ArabiALA
6330145+912
M
M
S
M
S
4
Al-Duhail SCAl-Duhail SCADS
6330125+712
M
M
S
S
S
5
Al-ShamalAl-ShamalALS
6231101009
S
K
S
M
M
6
Al-WakrahAl-WakrahALW
62221011-18
M
M
S
K
K
7
Al-AhliAl-AhliAHL
62131012-27
K
M
K
M
S
8
Al-ShahaniyaAl-ShahaniyaSHA
6213815-77
K
M
S
K
M
9
Lusail SCLusail SCLUS
613275+26
S
K
S
M
S
10
Al-GharafaAl-GharafaALG
6123611-55
S
K
S
K
K
11
Qatar SCQatar SCQAS
6033614-83
S
K
S
K
K
12
Al-SailiyaAl-SailiyaALS
6015720-131
S
K
K
K
K
AFC Champions League
AFC Champions League Qualification
Piala AFC
Play-off degradasi
Degradasi


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