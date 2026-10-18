Al Duhail merebut kemenangan dramatis dari tuan rumah Al Sadd dengan skor 3-2, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam ini di Stadion Jassim bin Hamad, pada pekan keenam Liga Qatar, setelah mencetak gol kemenangan di menit keempat masa tambahan waktu babak kedua.

Al Duhail memulai pertandingan dengan kuat, dan Jean Castelletto sukses membuka keran gol pada menit kesembilan, setelah melompat menyambut umpan silang dan menaklukkan gawang lewat sundulan keras.

Al Duhail terus menekan dan memperbesar keunggulan dengan gol kedua pada menit ke-28 melalui Sultan Al Brake, namun Al Sadd dengan cepat memperkecil ketertinggalan lewat Giovani pada menit ke-32.

Sebelum babak pertama berakhir, Youssef Abdurrazaq sukses menyamakan kedudukan untuk Al Sadd pada menit keempat masa tambahan waktu, sehingga pertandingan kembali ke titik awal, di tengah penantian jalannya babak kedua.

Laga terus berlangsung dalam jual beli serangan antara kedua tim, sebelum Tahseen Mohamed menjatuhkan pukulan knockout bagi Al Sadd dengan mencetak gol kemenangan yang mematikan bagi Al Duhail pada menit keempat masa tambahan waktu babak kedua, memberi timnya tiga poin berharga dalam salah satu pertandingan paling menegangkan pada pekan ini.

Dengan kemenangan ini, Al Duhail yang diasuh pelatihnya Djamel Belmadi meningkatkan koleksinya menjadi 12 poin, dan menempati peringkat keempat dengan selisih gol di belakang Al Arabi yang berada di posisi ketiga.

Di sisi lain, koleksi poin Al Sadd yang diasuh pelatihnya Razvan Lucescu terhenti di angka 12 poin pada peringkat kedua, tertinggal satu poin dari Al Rayyan yang memimpin dengan 13 poin, dengan catatan bahwa tim terakhir ini telah menjalani lima pertandingan.

Laga tersebut juga menyaksikan penyerahan penghargaan pelatih terbaik dan pemain terbaik untuk bulan Agustus dan September kepada Razvan Lucescu, direktur teknik Al Sadd, dan Akram Afif, bintang Al Sadd.





Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Al-Rayyan ALR 6 4 2 0 10 2 +8 14 S M M S M 2 Al-Sadd ALS 6 4 0 2 23 13 +10 12 K K M M M 3 Al-Arabi ALA 6 3 3 0 14 5 +9 12 M M S M S 4 Al-Duhail SC ADS 6 3 3 0 12 5 +7 12 M M S S S 5 Al-Shamal ALS 6 2 3 1 10 10 0 9 S K S M M 6 Al-Wakrah ALW 6 2 2 2 10 11 -1 8 M M S K K 7 Al-Ahli AHL 6 2 1 3 10 12 -2 7 K M K M S 8 Al-Shahaniya SHA 6 2 1 3 8 15 -7 7 K M S K M 9 Lusail SC LUS 6 1 3 2 7 5 +2 6 S K S M S 10 Al-Gharafa ALG 6 1 2 3 6 11 -5 5 S K S K K 11 Qatar SC QAS 6 0 3 3 6 14 -8 3 S K S K K 12 Al-Sailiya ALS 6 0 1 5 7 20 -13 1 S K K K K AFC Champions League AFC Champions League Qualification Piala AFC Play-off degradasi Degradasi



