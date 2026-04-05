Video: Perayaan bersejarah di Kongo atas keberhasilan lolos ke Piala Dunia... dan kemarahan hebat di Prancis!

Ibu kota Kinshasa dipenuhi suasana perayaan yang luar biasa pada hari Minggu ini, setelah para pemain tim nasional Republik Demokratik Kongo merayakan keberhasilan mereka lolos ke Piala Dunia 2026 berkat kemenangan 1-0 atas Jamaika dalam babak play-off antarbenua, sehingga memastikan kembalinya mereka ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 50 tahun.

Perayaan yang meriah di jalan-jalan ibu kota berubah menjadi pesta nasional, di mana ribuan pendukung turun ke jalan untuk menyambut "The Leopards" yang berkeliling di tengah suasana kebanggaan dan kegembiraan, merayakan pencapaian yang telah lama dinantikan.

Media dan media sosial menyebarkan video yang menunjukkan striker Cedric Bakambu dalam kondisi fisik yang prima, saat ia berbagi kegembiraan dengan para penggemar, setelah absen dalam pertandingan terakhir Real Betis melawan Espanyol.

Laporan menunjukkan bahwa pemain tersebut kemungkinan juga akan absen dalam laga melawan Braga di perempat final Liga Europa pada Kamis mendatang.

Perayaan tidak hanya terbatas pada para penggemar, karena tim nasional mendapat sambutan resmi yang megah begitu tiba di Bandara Internasional Ngeli, di mana mereka disambut oleh Presiden negara tersebut, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yang mengucapkan selamat atas pencapaian bersejarah tersebut.

Namun, kegembiraan atas lolosnya tim ini tidak luput dari kontroversi, setelah perayaan tersebut memicu kemarahan beberapa klub Eropa, terutama Lille dan Lens dari Prancis, karena keterlambatan kembalinya pemain mereka, Chancel Mbemba dan Arthur Masuaku, ke Prancis, yang mengakibatkan keduanya absen dalam Derby Utara di Liga Prancis.

Presiden Klub Lille, Olivier Létan, mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap tindakan Federasi Sepak Bola Kongo, dengan mengatakan:

Dia menambahkan: "Federasi Sepak Bola Kongo secara sepihak memutuskan untuk menahan para pemain hingga hari Senin, padahal peraturan FIFA sangat jelas: para pemain harus kembali ke klub mereka dalam waktu 48 jam setelah pertandingan."

Dia menambahkan: "Seharusnya pemain itu sudah kembali pada hari Kamis. Berkasnya sudah ada di Komite Disiplin FIFA, karena ini merupakan preseden yang sangat berbahaya bagi semua klub yang membayar gaji para pemain. Pihak-pihak terkait sangat peka terhadap hal ini dan telah mengirim surat kepada Federasi Sepak Bola Kongo."

Dengan lolosnya ke Piala Dunia kedua dalam sejarahnya, Republik Demokratik Kongo bergabung di Grup K pada Piala Dunia 2026, yang akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada antara 11 Juni dan 19 Juli, bersama tim nasional Kolombia, Portugal, dan Uzbekistan.

