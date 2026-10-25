Video: Perang Dimulai Sebelum Peluit Awal, Sambutan Panas untuk Real Madrid di Barcelona

Tim Real Madrid tiba di Hotel Intercontinental di Barcelona, di tengah teriakan permusuhan terhadap rival Catalan itu, beberapa jam sebelum laga El Clasico yang dinanti-nantikan melawan Barcelona, yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Minggu, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam ajang La Liga Spanyol, di tengah atmosfer yang dipenuhi ketegangan dan antisipasi.

Surat kabar Spanyol "AS" menyebutkan bahwa sekitar 100 suporter berkumpul untuk menyambut rombongan Real Madrid di depan hotel yang berdekatan dengan Montjuic, dan sebagian dari mereka meneriakkan yel-yel menghina Barcelona, sementara pemain Prancis Kylian Mbappe menjadi pemain terakhir yang turun dari bus, namun ia mendapatkan teriakan dukungan paling besar, sebagaimana pelatih Portugal Jose Mourinho juga menerima beberapa teriakan, meski tidak dengan antusiasme yang sama.

Atmosfer ini hadir menjelang laga yang mengusung kepentingan luar biasa dalam persaingan perebutan gelar La Liga Spanyol, di mana Barcelona memiliki peluang untuk melebarkan selisih dengan Real Madrid menjadi 9 poin jika meraih kemenangan, dan memperkuat posisinya di puncak klasemen, setelah Atletico Madrid memangkas selisih dengannya menjadi dua poin usai kemenangannya kemarin.

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Tim Catalan, di bawah arahan pelatihnya Hansi Flick, berupaya melanjutkan hasil positifnya dan mendekati pencapaian rekor berupa kemenangan dalam 10 pertandingan berturut-turut sejak awal musim, sementara Real Madrid memasuki laga ini dengan ambisi memangkas selisih dan menggagalkan rencana rivalnya dalam perebutan puncak klasemen.

Kepentingan El Clasico tidak terbatas pada perhitungan poin, karena pertandingan ini hadir di tengah meningkatnya ketegangan antara manajemen kedua klub, dengan latar belakang perselisihan terkait wasit dan sikap saling berbalas antara Florentino Perez dan Jose Mourinho, yang menambah dimensi lain pada laga yang mendapatkan perhatian luas dari para penggemar sepak bola di seluruh dunia.