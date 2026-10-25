Kiper Real Madrid asal Ukraina, Andriy Lunin, menepis sebuah peluang emas dalam laga El Clasico melawan Barcelona di Stadion Camp Nou, Minggu malam, dalam rangka pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Real Madrid lebih dulu membuka keunggulan melalui Kylian Mbappe pada menit ke-41, sebelum Raphinha menyamakan kedudukan untuk Barcelona pada menit ke-61, mengembalikan El Clasico ke titik nol.

Pada menit ke-65, Lunin menyelamatkan gawang Real Madrid dari gol kedua lewat penyelamatan luar biasa, menepis sundulan Gerard Martin usai tendangan sudut, yang datang persis setelah gol pertama tim Catalan.

Perlu dicatat bahwa Lunin menjalani laga pertamanya bersama Real Madrid musim ini, menyusul dicoretnya kiper utama Thibaut Courtois pada Minggu pagi akibat tiba-tiba terserang flu.

Lunin berada di Real Madrid sejak tahun 2018, dan sebelumnya pernah tampil gemilang dalam sejumlah laga bersama tim ibu kota tersebut.











