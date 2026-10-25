Kiper Real Madrid asal Ukraina, Andriy Lunin, menepis sebuah peluang emas dalam laga El Clasico melawan Barcelona di Stadion Camp Nou, Minggu malam, pada pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Real Madrid lebih dulu membuka keunggulan melalui Kylian Mbappe pada menit ke-41, sebelum Raphinha menyamakan kedudukan untuk Barcelona pada menit ke-61, mengembalikan El Clasico ke titik nol.

Pada menit ke-65, Lunin menyelamatkan gawang Real Madrid dari gol kedua dengan penyelamatan luar biasa, menghalau sundulan Pau Cubarsi dari sepak pojok, yang datang persis setelah gol pertama tim Catalan tersebut.

Perlu dicatat bahwa Lunin menjalani laga pertamanya bersama Real Madrid musim ini, menyusul dicoretnya kiper utama Thibaut Courtois pada Minggu pagi akibat tiba-tiba terserang flu.

Lunin telah berada di Real Madrid sejak 2018 dan sebelumnya pernah tampil gemilang dalam sejumlah pertandingan bersama Los Blancos.











