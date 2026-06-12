Video: Penyanyi asal Maroko memeriahkan pembukaan Piala Dunia... Nora Fathi mencuri perhatian di Toronto

Artis Kanada keturunan Maroko, Nora Fathi, menjadi sorotan utama dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion "BMO Field" di Toronto, Jumat malam, menjelang dimulainya pertandingan antara Kanada dan Bosnia dan Herzegovina, dalam pertunjukan yang memukau jutaan orang di seluruh dunia.

Acara yang berlangsung sekitar 20 menit ini menampilkan sejumlah bintang internasional, dipimpin oleh Nora Fathi yang membawakan lagu resmi Piala Dunia "Sir Sir", yang telah menyebar luas di platform digital sejak dirilis.

Bintang Bollywood ini memukau penonton dengan penampilan tarian yang memukau di hadapan ribuan penonton yang memadati tribun, di mana musik berpadu dengan gerakan tarian dalam sebuah pertunjukan seni yang memadukan budaya Timur dan Barat, sehingga banyak yang membandingkan penampilannya dengan penampilan bintang Kolombia Shakira pada upacara pembukaan turnamen di Meksiko.

Acara yang menggambarkan sejarah Kanada dan keragaman budayanya, termasuk warisan suku-suku asli, ini juga menampilkan sejumlah seniman ternama. Penyanyi Italia-Kanada, Alicia Cara, membuka pertunjukan musik di tengah boneka raksasa yang mewakili hewan-hewan simbolik Kanada seperti paus dan rusa.

Selanjutnya, rapper Prancis Vigdrim, yang terkenal dengan lagunya "Bawa Piala Pulang" selama Piala Dunia Rusia 2018, tampil di panggung. Ia membawakan lagu "Sir Sir" bersama Nora Fathi dan produser musik Sangui, dalam penampilan yang memukau dan membakar semangat penonton.

Penyanyi Kanada terkenal Michael Bublé terus memukau penonton dengan penampilannya yang memikat dalam lagu "Bring It On Home to Me", sebuah klasik musik soul yang ditulis oleh Sam Cooke pada tahun 1962, dengan iringan paduan suara yang memberikan nuansa spiritual yang mengharukan.

Dalam momen yang megah, pemain biola Alexander Gaich memainkan lagu kebangsaan Bosnia dan Herzegovina, sebelum bintang internasional Alanis Morissette menutup acara dengan membawakan lagu kebangsaan Kanada, di tengah suasana perayaan yang meriah yang semakin memuncak di stadion sebagai tanda dimulainya kompetisi olahraga.

Menurut surat kabar Lebanon "Al-Nahar", Nora Fathi, yang lahir pada tahun 1992 di Toronto, seorang penyanyi, aktris, dan penari Kanada keturunan Maroko, berhasil meraih ketenaran luar biasa di industri film India sejak debutnya pada tahun 2014, sehingga menjadi salah satu bintang Arab terkemuka yang meraih popularitas global.

Lagu "Delbar" menjadi titik balik terpenting dalam karier seninya, setelah meraih ratusan juta penayangan dan menjadi salah satu lagu dansa terpopuler di Bollywood dalam beberapa tahun terakhir, yang mengukuhkan posisinya sebagai ikon seni di India.

Nora telah berpartisipasi dalam berbagai film India dalam berbagai bahasa, termasuk Hindi, Telugu, dan Malayalam, serta pernah berpartisipasi dalam acara Piala Dunia 2022 melalui lagu "Light Up the Sky", memanfaatkan kemahirannya dalam bahasa Arab, Inggris, Prancis, dan Hindi, yang membantunya membangun basis penggemar yang luas di berbagai benua.