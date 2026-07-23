Seorang pedagang asal Turki berjanji akan membagikan 500 kilogram semangka secara gratis jika pemain Mesir Mohamed Salah bergabung ke skuad Besiktas.

Laporan yang mengaitkan sang bintang Mesir dengan pengalaman bermain di Liga Turki terus bertambah, menyusul kepergiannya dari Liverpool musim panas ini.

Akun kanal Al Jazeera yang mengkhususkan diri pada berita Turki mengunggah sebuah video di Instagram, yang menampilkan seorang pedagang buah asal Turki berjanji akan membagikan setengah ton semangka jika Mohamed Salah bergabung ke Besiktas.

Pada saat yang sama, jaringan NTVSpor Turki menyebutkan bahwa polemik kepindahan Salah ke Besiktas kian dekat menuju penyelesaian, setelah klub mencapai kesepakatan dengan sang pemain, sementara komisi agennya menjadi rintangan terakhir untuk merampungkan transfer tersebut.

Laporan itu menunjukkan bahwa manajemen klub, yang dipimpin oleh Serdal Adali, melanjutkan negosiasi dengan agen Salah, Ramy Abbas, secara tenang dan dengan pendekatan strategis, meski tuntutan finansialnya tinggi.

Disebutkan pula bahwa Ramy Abbas sebelumnya meminta komisi sebesar 35%, tetapi ia mulai menurunkan tuntutannya secara bertahap, yang membuat kontrak semakin dekat ke tahap penandatanganan final.

Laporan tersebut menegaskan bahwa Besiktas sudah dekat untuk mengumumkan secara resmi transfer Salah, begitu detail-detail terakhir dengan agen sang pemain rampung disepakati.