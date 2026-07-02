Video.. Penghargaan yang meriah untuk Al-Saybari setelah kepindahannya ke Bayern München

Para pemain tim nasional Maroko berupaya menghormati rekan setim mereka, Ismail Al-Saybari, setelah pengumuman resmi mengenai kepindahannya ke Bayern Munich asal Jerman. Hal ini terjadi selama pemusatan latihan “Singa Atlas” yang digelar di kota Houston, Amerika Serikat, sebagai persiapan menghadapi Kanada di babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Para pemain timnas Maroko berbaris membentuk lorong kehormatan, di mana mereka menyambut Al-Saybari di tengah suasana kegembiraan dan perayaan, sebagai bentuk apresiasi atas bergabungnya ia ke klub raksasa Bavaria tersebut. Momen ini menuai banyak respons di media sosial.

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Bayern Munich telah mengumumkan, Rabu kemarin, penandatanganan kontrak dengan pemain internasional Maroko tersebut hingga musim panas 2031, yang datang dari PSV Eindhoven asal Belanda, setelah penampilan gemilangnya bersama klub dan timnas negaranya.

Al-Sibari tampil gemilang bersama “Singa Atlas” di Piala Dunia kali ini, dengan mencetak 3 gol hingga saat ini, yaitu satu gol ke gawang Brasil saat imbang (1-1), satu gol lainnya melawan Skotlandia yang membawa Maroko menang (1-0), serta satu gol lagi melawan Haiti saat tim Afrika Utara itu unggul (4-2) pada penutup babak penyisihan grup.

Maroko saat ini sedang bersiap menghadapi Kanada, yang menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Pemenang pertandingan ini akan berhadapan dengan pemenang antara Prancis—runner-up edisi sebelumnya—dan Paraguay, yang menyingkirkan Jerman melalui adu penalti.



