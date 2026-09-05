Penyerang Al Ittihad asal Nigeria, George Ilenikhena, mengirimkan pesan kuat kepada pelatih Jerman timnya, Jens Wissing, setelah sukses memanfaatkan kesempatan tampil sebagai starter melawan Al Nassr, dan mencetak dua gol yang membuat suasana El Clasico dalam persaingan pekan kelima Roshn Saudi League memanas.

Wissing memainkan penyerang asal Nigeria itu dalam susunan pemain utama menggantikan pemain Maroko, Youssef En-Nesyri, dalam keputusan yang menarik perhatian para pendukung "Al Ameed". Namun, Ilenikhena hanya membutuhkan beberapa menit untuk membuktikan kemampuannya menciptakan perbedaan, setelah membawa Al Ittihad unggul lebih awal.

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Gol Ilenikhena datang pada menit keempat, setelah bola memantul dari tiang kanan menyusul serangan Al Ittihad, membuat penyerang asal Nigeria itu berada di tempat yang tepat, dan mengarahkan bola dengan sundulan ke dalam gawang, menandai gol pertama Al Ittihad dalam El Clasico.

Gol kedua datang pada menit ke-22, ketika ia mencetaknya setelah melompat tinggi di udara dan mengarahkan bola ke gawang Nawaf Al Aqidi dengan sangat brilian.

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Dua gol dini itu memberikan dorongan besar bagi Ilenikhena, terlebih karena penampilannya sebagai starter datang dengan mengorbankan En-Nesyri, yang selama pertandingan-pertandingan sebelumnya memimpin lini serang Al Ittihad.

Penampilan ini menjadi kesempatan penting bagi Ilenikhena untuk merebut kepercayaan tim pelatih, terutama karena persaingan di lini serang telah menjadi ketat, dan setiap pemain yang mendapatkan kesempatan sebagai starter dituntut untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin.