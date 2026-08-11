Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Pengganti Emas, Nesyri Membuka Jalan bagi Talenta Ittihad untuk Menggantikan Diaby

Al-Jazira vs Al Ittihad
Al-Jazira
Al Ittihad
AFC Champions League Elite Qualification
Y. En-Nesyri
M. Al-Sahafi
M. Diaby
Morocco
Uni Emirat Arab
Arab Saudi
Maroko
Prancis

Apakah "Sang Dekan" Telah Menemukan Pengganti Sang Winger Prancis?

Penyerang Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, membuka jalan bagi talenta muda timnya untuk menggantikan winger asal Prancis, Moussa Diaby, dalam waktu dekat.

Al Ittihad bertemu Al Jazira, pada hari Selasa ini, di Stadion Mohammed bin Zayed, ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dalam babak kualifikasi awal menuju fase liga dari turnamen Liga Champions Asia Elite.

Saat Al Ittihad unggul dengan skor tiga gol tanpa balas, Marwan Al Sahafi sukses mencetak gol keempat pada menit ke-68.

Tiket pertandingan Liga Roshn Arab SaudiBeli tiketmu sekarang!

Gol Al Sahafi datang beberapa menit setelah ia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Moussa Diaby di posisi winger kanan, menyusul umpan silang mendatar yang apik dari penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri.

Gol ini membuka jalan bagi Al Sahafi untuk menjadi winger kanan utama Al Ittihad pada musim mendatang, seandainya Diaby meninggalkan tim, di tengah kaitannya dengan kepindahan ke Inter Milan dan Bayer Leverkusen.

Al Sahafi (22 tahun) dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Arab Saudi dan klub Al Ittihad. Ia bermain di Liga Belgia selama dua musim terakhir dengan status pinjaman, bersama klub Beerschot dan Royal Antwerp.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google