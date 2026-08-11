Penyerang Al Ittihad asal Maroko, Youssef En-Nesyri, membuka jalan bagi talenta muda timnya untuk menggantikan winger asal Prancis, Moussa Diaby, dalam waktu dekat.

Al Ittihad bertemu Al Jazira, pada hari Selasa ini, di Stadion Mohammed bin Zayed, ibu kota Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dalam babak kualifikasi awal menuju fase liga dari turnamen Liga Champions Asia Elite.

Saat Al Ittihad unggul dengan skor tiga gol tanpa balas, Marwan Al Sahafi sukses mencetak gol keempat pada menit ke-68.

Gol Al Sahafi datang beberapa menit setelah ia masuk sebagai pemain pengganti menggantikan Moussa Diaby di posisi winger kanan, menyusul umpan silang mendatar yang apik dari penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri.

Gol ini membuka jalan bagi Al Sahafi untuk menjadi winger kanan utama Al Ittihad pada musim mendatang, seandainya Diaby meninggalkan tim, di tengah kaitannya dengan kepindahan ke Inter Milan dan Bayer Leverkusen.

Al Sahafi (22 tahun) dianggap sebagai salah satu talenta muda paling menonjol di sepak bola Arab Saudi dan klub Al Ittihad. Ia bermain di Liga Belgia selama dua musim terakhir dengan status pinjaman, bersama klub Beerschot dan Royal Antwerp.