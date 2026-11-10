Media Saudi mengungkap kejutan besar terkait masa depan pelatih asal Yunani, Georgios Donis, direktur teknik timnas Saudi, setelah menegaskan bahwa ia akan pergi dengan persentase 99%.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah mengungkap keinginan Federasi Sepakbola Saudi untuk memecat Donis dari jabatannya, dan mendatangkan pelatih asal Spanyol, Roberto Martinez, untuk menggantikannya pada turnamen Piala Asia 2027.

Laporan-laporan tersebut memicu kemarahan besar di kalangan publik Saudi, terutama mengingat sempitnya waktu menjelang turnamen Piala Asia, yang mendorong Federasi Saudi mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa pelatih asal Yunani itu tetap berada di jabatannya.

Namun, penundaan Piala Asia 2027 dari Januari ke Desember tahun depan kembali menghidupkan perdebatan seputar kemungkinan pemecatan Donis, mengingat adanya kelonggaran waktu sebelum turnamen.

Jurnalis Saudi, Badr Al-Saqri, membantah kabar tersebut dalam pernyataan untuk program "Nadeena" di kanal "MBC 1", berdasarkan komunikasi dengan Federasi Sepakbola Saudi, di mana ia menegaskan bahwa Donis akan menjadi direktur teknik timnas pada Piala Asia.

Namun, pembawa acara program tersebut, pewarta Saudi Abdulrahman Al-Humaidi, melontarkan kejutan besar setelah ia menanggapi dengan berkata: "Dan saya katakan kepadamu bahwa dengan persentase 99%, Donis akan pergi."

Donis menangani timnas Saudi pada April lalu, menggantikan pelatih asal Prancis, Herve Renard, hanya dua bulan sebelum dimulainya turnamen Piala Dunia 2026, yang kemudian ditinggalkannya sejak babak pertama.

Meski demikian, pelatih asal Yunani itu berhasil membawa Saudi meraih gelar pertamanya dalam 23 tahun, ketika ia memenangkan turnamen Piala Teluk Arab edisi ke-27 "Khaleeji 27" bersama mereka pada Oktober lalu.