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Legenda Al Ittihad, Mohammed Noor, membeberkan kisah di balik negosiasinya dengan rival tradisional Al Hilal saat dirinya masih membela Al Ittihad.

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Sebelumnya, Pangeran Mohammed bin Faisal, mantan presiden Al Hilal, menegaskan bahwa ia pernah bernegosiasi dengan Mohammed Noor untuk bergabung dengan timnya beberapa waktu sebelum Piala Dunia 2006 di Jerman, setelah kontrak sang pemain bersama Al Ittihad berakhir pada saat itu.

Dalam pernyataannya kepada saluran Thmanyah asal Arab Saudi, mantan presiden Al Hilal itu mengatakan: "Ada perubahan (dengan tulisan tangan) dalam kontrak Mohammed Noor bersama Al Ittihad, yakni tanggal berakhirnya kontrak diubah, dan hal itu membuat sang pemain kesal."

Ia menambahkan: "Masalahnya, kontrak tersebut sudah diserahkan ke Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dan kami mencoba memanfaatkan situasi ini, apalagi Mohammed Noor adalah seorang legenda dan semua orang menginginkannya."

Ia melanjutkan: "Namun, Mohammed Noor mengajukan satu syarat, yaitu jika ada kabar apa pun tentang negosiasi ini yang bocor, ia tidak akan pindah ke Al Hilal meski mendapatkan harta Qarun sekalipun."

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Ia kembali menuturkan: "Kami memintanya untuk mengajukan keluhannya langsung kepada presiden Federasi Sepak Bola Arab Saudi, dan informasi yang kami terima, ia memang benar-benar mendatanginya. Hal itu membuat sang presiden kesal, lalu ia membentuk sebuah komite, dan saat itu kami tahu bahwa masalah ini akan diselesaikan."

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Ia menutup: "Ketika hal itu terjadi, persoalan tersebut bocor ke media, dan sebagian orang mengetahui soal perubahan dalam kontraknya bersama Al Ittihad. Itulah yang membuat Mohammed Noor marah dan mendorongnya menolak bergabung dengan Al Hilal."

Mohammed Noor menanggapi pernyataan tersebut melalui program "Nadeena" di saluran "MBC 1". Ia mengatakan: "Saya mendengar pernyataan itu, tetapi saya tidak mengetahui detail apa pun."

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Ia menjelaskan: "Memang benar ada masalah antara saya dan klub (Al Ittihad) karena kontrak. Namun, soal saya berupaya agar kabar tentang masalah kontrak ini atau tentang kesepakatan (dengan Al Hilal) tidak bocor, itu tidak pernah terjadi."

Ia menanggapi: "Ada tawaran dari Al Hilal saat masalah itu terjadi, dan ada negosiasi dari pihak manajemen maupun para pemain, karena saya memang bisa pindah saat itu. Namun, saya tidak mengajukan syarat apa pun dan saya tidak ingin meninggalkan Al Ittihad."

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Ia menambahkan: "Negosiasi seperti ini terjadi pada pemain mana pun ketika kontraknya habis, dan biasanya ada kerabat yang ikut turun tangan untuk bernegosiasi. Orang yang melakukannya atas nama saya dengan Al Ittihad saat itu adalah saudara saya, Abdulqader, dan bukan saya yang mengajukan keluhan."

Ia menutup: "Alhamdulillah, semuanya berakhir dengan baik, dan tak lama setelah itu saya meraih gelar Liga Champions Asia bersama klub. Masalah saya hanyalah masalah internal dengan klub, dan saya tidak ingin pergi meski menerima tawaran besar dari Al Hilal."

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Sebagai catatan, Mohammed Noor dianggap sebagai salah satu legenda terbesar sepanjang sejarah Al Ittihad. Ia bermain untuk tim utama sejak dipromosikan pada 1997 hingga pensiun bersama klub tersebut pada 2016, dengan hanya satu musim bersama Al Nassr pada 2013/14.

Sepanjang periode panjang itu, Mohammed Noor membawa klub asal Jeddah tersebut meraih berbagai prestasi, yang paling menonjol adalah dua gelar Liga Champions Asia beruntun pada 2004 dan 2005, satu-satunya gelar tersebut dalam sejarah klub.