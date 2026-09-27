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Video: Pengakuan mengejutkan dari Firas Al-Buraikan usai malam di Amman

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Saudi Arabia vs Iraq
Saudi Arabia
Iraq
Gulf Cup
F. Al-Buraikan
Arab Saudi
Irak

Sang maestro menjelaskan rahasia kegemilangan

Firas Al-Buraikan, bintang Al-Ahli dan timnas Arab Saudi, membuat pengakuan mengejutkan usai memimpin Arab Saudi meraih kemenangan atas Oman (3-0), dalam laga pekan kedua turnamen Piala Teluk Arab.

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Al-Buraikan mencetak dua gol indah ke gawang Oman untuk menambah koleksinya menjadi 4 gol dan berada hanya satu gol lagi untuk menjadi top skor generasi saat ini di turnamen tersebut, bersama Abdullah Al-Hamdan yang telah mencetak 5 gol.

Sebelumnya, Al-Buraikan sempat menuai banyak kritik akibat performanya yang tidak stabil bersama Arab Saudi, sebelum ia menjawab pada pertandingan kemarin dengan penampilan yang memukau.

Usai pertandingan, Al-Buraikan mengatakan dalam pernyataan melalui jaringan kanal "Al-Kass" Qatar: "Saya tidak bermain di posisi saya selama 3 tahun, dan ketika saya turun sebagai penyerang tengah, saya selalu membuktikan diri."

Ia menambahkan: "Saya sangat senang bisa mencetak dua gol, dan ini adalah hasil kerja sama tim yang luar biasa. Tujuan saya adalah memberikan segala yang saya miliki untuk timnas dan klub ke depannya, dan target kami adalah meraih gelar juara."

Ia menutup: "Kami senang dengan kemenangan ini, dan levelnya berbeda dari pertandingan melawan Kuwait, karena laga pembuka selalu sulit, dan yang terpenting adalah lolos ke babak selanjutnya."

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