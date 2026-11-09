Bintang Barcelona, Fermin Lopez, memicu kontroversi besar setelah merayakan gol dengan gaya legenda Portugal, Cristiano Ronaldo, usai menjebol gawang Atletico Madrid.

Lopez membawa Barcelona meraih kemenangan atas Atletico Madrid dengan skor 2-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya kemarin Minggu, dalam ajang La Liga, di mana ia mencetak dua gol untuk Barca.

Menurut surat kabar "AS", Fermin Lopez merayakan gol dengan gaya Cristiano Ronaldo kemarin, hal yang memicu kontroversi besar, terutama karena "Sang Don" adalah legenda rival tradisional Real Madrid.

Surat kabar itu menyebutkan: "Fermin pengagum Sang Don".

Lanjutnya: "Fermin merayakan gol pertamanya dengan gaya khas Cristiano Ronaldo yang terkenal (aku di sini).

Penutupnya: "Ini bukan kali pertama Fermin Lopez meniru selebrasi bintang Portugal itu".

Banyak pengikut di media sosial berpendapat bahwa Fermin, yang juga mengenakan nomor 7, hampir melengkapi selebrasi Ronaldo dengan melompat tinggi dan meneriakkan "SIII", tetapi ia mengurungkannya karena takut membuat marah para suporter.

Perlu diingat bahwa pada April 2022, Fermin Lopez, yang saat itu pemain tim muda Barcelona, merayakan gol dengan gaya terkenal bintang Cristiano Ronaldo, sebelum klub Katalan itu menyelamatkan situasi.

Lopez mencetak gol indah melalui tendangan salto, kemudian merayakannya dengan gaya Ronaldo, dengan berlari lalu melompat, membuka kedua tangannya, dan berteriak sekencang-kencangnya "SIII".

Barcelona mengunggah gol indah pemain muda itu di akun-akun resminya di media sosial, tetapi klub tersebut mengedit video itu dengan menghapus cuplikan selebrasinya, meskipun pertandingan tersebut disiarkan langsung di kanal klub dan cuplikan selebrasi itu tersebar luas di media sosial.

Dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pemain berlomba-lomba merayakan gol dengan gaya Cristiano Ronaldo, setelah legenda Portugal itu mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional.