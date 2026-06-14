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Video: Pendukung Maroko... Zahran Mamdani dan istrinya mencuri perhatian dengan reaksi yang menghebohkan di Piala Dunia Brasil

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
Brasil
Maroko
AS

Pertandingan berakhir imbang 1-1

Zahran Mamdani, Wali Kota New York, menjadi sorotan selama pertandingan antara Maroko dan Brasil pada Minggu malam, dalam pertandingan pertama Grup C Piala Dunia 2026.

Mamdani menghadiri pertandingan tersebut bersama istrinya, di mana ia duduk di samping Fawzi Lakja, Presiden Federasi Sepak Bola Maroko.

Pertandingan antara Maroko dan Brasil berakhir imbang 1-1, di mana tim Arab tampil lebih dominan sepanjang pertandingan dan menciptakan banyak peluang berbahaya, namun gagal mengonversinya menjadi gol.

Situs web "Al-Batal" Maroko mempublikasikan sebuah video yang memperlihatkan dukungan Zahran Mamdani kepada timnas Atlas Lions saat menghadapi Brasil.

Dalam video tersebut, Mamdani dan istrinya terlihat bereaksi dengan antusias terhadap salah satu serangan Maroko di detik-detik terakhir pertandingan.

World Cup
Scotland crest
Scotland
SCO
Morocco crest
Morocco
MAR
World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Haiti crest
Haiti
HAI

Perlu dicatat bahwa Mamdani memprediksi Maroko dan Prancis akan mencapai final Piala Dunia 2026, dengan "Singa Atlas" keluar sebagai juara.



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