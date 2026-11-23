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Menit-menit awal laga antara Al-Shamal dari Qatar dan tamunya, Al-Ahli dari Arab Saudi, menyuguhkan momen-momen menegangkan yang menghadapkan dua bintang Al-Ahli, Firas Al-Buraikan dan Ivan Toney, pada ujian dini dalam pertandingan yang tak memberi ruang untuk menyia-nyiakan peluang.

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Menit-menit awal laga antara Al-Shamal dari Qatar dan tamunya, Al-Ahli dari Arab Saudi, menyuguhkan momen-momen menegangkan yang menghadapkan dua bintang Al-Ahli, Firas Al-Buraikan dan Ivan Toney, pada ujian dini dalam pertandingan yang tak memberi ruang untuk menyia-nyiakan peluang.

Pertandingan ini digelar di Stadion Al Bayt, Qatar, sebagai bagian dari matchday kelima fase liga Liga Champions Asia Elite musim 2026-2027.

Laga ini penting bagi kedua tim yang sama-sama berupaya memperbaiki posisi di klasemen Zona Barat. Al-Ahli menjalani pertandingan ini dari peringkat keenam dengan koleksi 8 poin, sedangkan Al-Shamal berada di peringkat kedelapan dengan 5 poin, menurut klasemen sebelum matchday ini dimulai.

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Al-Ahli tak butuh waktu lama untuk menunjukkan keunggulannya. Firas Al-Buraikan sukses membuka skor pada menit ke-11 berkat umpan terobosan akurat dari Ivan Toney yang membuat penyerang Arab Saudi itu berhadapan langsung dengan gawang. Ia lalu menyontek bola dengan kaki kirinya ke pojok kiri bawah gawang dan membawa timnya unggul.

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Gol itu lahir dari pergerakan apik Toney, yang memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan Al-Shamal dan mengirimkan umpan matang, sekaligus menegaskan kerja sama lini serang antara dirinya dan Al-Buraikan di awal pertandingan.

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Al-Shamal berusaha membalas dengan cepat. Thiago Silva nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-14 lewat tembakan keras kaki kanan dari jarak lebih dari 35 yard, tetapi bola melambung di atas mistar.

Penalti kontroversial

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Ketegangan berlanjut pada menit ke-15 ketika Al-Ahli mendapat penalti setelah pemain asal Brasil, Wenderson Galeno, dilanggar di dalam kotak penalti oleh bek Musab Khoder.

Tayangan ulang memperlihatkan kedua pemain berada dalam posisi berdekatan, dengan Galeno berlari dan Khoder membayanginya dari belakang. Namun, kontak yang sangat tipis di antara keduanya memicu perdebatan, sehingga wasit di ruang VAR memanggil wasit untuk meninjau ulang insiden tersebut. Setelah berdiskusi, wasit memutuskan memberikan penalti, sehingga tim asal Arab Saudi itu mendapat peluang emas untuk memperlebar jarak lebih awal dan memberi tekanan lebih besar kepada lawannya.

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Ivan Toney maju sebagai algojo penalti pada menit ke-19, tetapi gagal mengubah peluang tersebut menjadi gol kedua. Tendangan kaki kanannya yang lemah mampu dihalau dan ditangkap kiper Babacar Seck, yang menjaga harapan Al-Shamal untuk kembali ke dalam pertandingan.

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