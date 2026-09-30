Cristiano Ronaldo absen dari latihan timnas Portugal untuk hari ketiga secara beruntun, dalam perkembangan baru yang menambah ketegangan di dalam kamp timnas, dan itu terjadi hanya beberapa menit setelah pelatih Jorge Jesus menegaskan bahwa sang kapten tim akan mengikuti sesi latihan di kota Kopenhagen.

Menurut surat kabar Portugal "A Bola", Ronaldo meninggalkan Stadion Parken di ibu kota Denmark pada hari Rabu ini dengan mobil milik Federasi Sepak Bola Portugal, di saat seluruh rekan-rekannya, kecuali Francisco Conceicao, telah mulai hadir di lapangan.

Surat kabar "Record" menerbitkan video momen kepergian Ronaldo.

Pernyataan Jesus memicu situasi

Kepergian Ronaldo terjadi beberapa menit setelah konferensi pers yang mendahului laga melawan Denmark, di mana Jorge Jesus menegaskan bahwa penyerang berusia 41 tahun itu akan mengikuti latihan, tetapi ia mengisyaratkan kemungkinan ketidakhadirannya yang berlanjut dari susunan pemain.

Jesus berkata: "Kemarin, ia tidak menolak latihan. Francisco Conceicao tidak berlatih karena ia cedera, dan Joao Felix karena kami berusaha meredakan kondisi kelelahan, sementara Cristiano melakukan latihan di ruang gym. Hari ini ia akan berlatih. Ini hari keempat, jadi ia akan berlatih."

Pelatih Portugal itu juga berbicara tentang keputusannya mengenai keikutsertaan Ronaldo, sembari menegaskan bahwa dialah pemegang keputusan akhir dalam susunan pemain.

Ia berkata: "Saya bisa menjanjikan apa yang saya inginkan. Saya pelatihnya. Saya sudah mengatakan kepada pemain itu bahwa ia tidak akan memulai pertandingan, dan ia akan berada di bangku cadangan. Jika saya membutuhkannya selama 30 menit, ia akan bermain, dan jika saya tidak membutuhkannya, ia tidak akan bermain. Tidak ada pemain yang akan mengubah pikiran saya, tidak dia maupun siapa pun lainnya dalam sepak bola, bahkan tidak seorang presiden pun, hal itu tidak akan pernah terjadi."

Jesus juga mengungkapkan bahwa Goncalo Ramos akan tampil sebagai starter menghadapi Denmark.

Ketidakhadiran baru

Berbeda dengan apa yang terjadi pada Selasa di kota Malmo, Swedia, ketika Ronaldo tampil di lapangan dan bertahan selama beberapa menit sebelum latihan dimulai, kapten Portugal itu tidak naik ke lapangan pada sesi hari Rabu.

Ronaldo kembali ke tempat menginap timnas dengan mobil milik Federasi Portugal, di tengah penegasan federasi sebelumnya bahwa ruang gym di Stadion Malmo tidak memiliki peralatan khusus dan diperlukan untuk menjalankan program latihan yang ditetapkan untuknya, yang mendorongnya untuk kembali ke hotel.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Federasi Portugal mengenai tidak ikut sertanya Ronaldo dalam latihan hari Rabu, meskipun Jesus beberapa menit sebelumnya telah menegaskan keikutsertaannya.

Joao Felix menjadi yang paling menonjol di antara para pemain yang kembali ke latihan menjelang laga melawan Denmark, dalam sesi yang juga menyaksikan kehadiran Pedro Proenca, presiden Federasi Sepak Bola Portugal, di tribun.

Sebaliknya, Jesus menegaskan ketidakhadiran Francisco Conceicao dari laga melawan Denmark, dalam rangka matchday ketiga UEFA Nations League.

Apa penyebab krisis?

Akar krisis ini berawal dari cara pengelolaan keikutsertaan Ronaldo menghadapi Norwegia, setelah kapten timnas itu bertahan di bangku cadangan sepanjang pertandingan, meski ada pernyataan sebelumnya dari Jesus bahwa ia akan bermain bahkan jika tidak masuk sebagai starter.

Usai kemenangan itu, Ronaldo langsung menuju ruang ganti pakaian, dan tidak bergabung dengan pemain cadangan lainnya di lapangan selama latihan hari berikutnya.

Pada hari berikutnya, Ronaldo memang menuju Stadion "Eleda", dan naik ke lapangan seorang diri, sebelum meninggalkan tempat itu setelah beberapa saat. Menurut Federasi Portugal, pemain itu kembali ke hotel karena tidak tersedianya peralatan yang diperlukan untuk program latihan khususnya di ruang gym stadion.

Di tengah perkembangan ini, Pedro Proenca memutuskan mengubah rencananya dan bergabung dengan kamp timnas senior, dengan mengurungkan kehadirannya di pertandingan timnas U-21, dan kembali terbang ke Denmark untuk mengadakan pertemuan darurat dengan Jesus dan Ronaldo.

Pertemuan itu berlangsung pada Rabu pagi di hotel tempat menginap timnas Portugal di kota Malmo, dan digambarkan berlangsung dalam suasana yang tenang dan bersahabat.

Jesus dan Ronaldo sebelumnya telah mengadakan pertemuan pada Selasa malam, saat keduanya bertukar sudut pandang, dalam upaya meredam situasi dan mengakhiri ketegangan yang muncul setelah pertandingan melawan Norwegia.