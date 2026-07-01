Video: Pemandangan yang hanya akan Anda lihat di Amerika... Pos-pos penembak jitu memicu kontroversi di stadion-stadion Piala Dunia

Tindakan keamanan pada Piala Dunia 2026 menjadi topik utama menjelang dimulainya turnamen tersebut, terutama di Amerika Serikat.

Hal ini terlihat jelas karena sebagian besar pertandingan akan digelar di Amerika Serikat, salah satu negara dengan tingkat kekerasan bersenjata tertinggi di dunia.

Salah satu aspek dari sistem keamanan yang diterapkan oleh negara tuan rumah yang menarik perhatian penonton adalah kehadiran penembak jitu di stadion-stadion tempat pertandingan berlangsung.

Ini merupakan langkah yang umum dilakukan dalam acara-acara besar di Amerika Serikat, di mana banyak stadion Liga Sepak Bola Amerika (NFL) telah menetapkan area khusus untuk kehadiran militer yang mengawasi penonton dengan senapan presisi tinggi; area ini dikenal sebagai “pos penembak jitu”.

Mereka biasanya ditempatkan di titik-titik tinggi di dalam stadion sehingga dapat memantau sebagian besar penonton dan bertindak jika diperlukan. Ada juga tim khusus yang bertugas melindungi area dalam dan sekitar stadion.

Menurut situs Globo, “Alasan utama kehadiran penembak jitu adalah untuk mencegah serangan teroris atau menanggapi dengan cepat jika terjadi, atau jika ada kelompok bersenjata yang mencoba menyerang masyarakat umum.”

Mengutip data dari situs “gunviolence” yang memantau kekerasan bersenjata di Amerika Serikat, tercatat 206 insiden penembakan massal pada tahun 2026 saja.

Lanjutnya: “Jelas bahwa langkah ini hanyalah salah satu dari serangkaian langkah yang diterapkan dalam sistem keamanan berskala besar pada Piala Dunia dan acara publik lainnya di Amerika Serikat. Protokol standar ini diterapkan pada pertandingan, konser musik besar, pidato politik, dan acara apa pun yang dihadiri oleh massa dalam jumlah besar.”

Pertandingan final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife pada 19 Juli mendatang.

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