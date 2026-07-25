Pertandingan uji coba antara klub Prancis Metz dan klub Belanda Fortuna Sittard pada Sabtu kemarin menyaksikan insiden yang belum pernah terjadi sebelumnya, setelah wasit pertandingan terjatuh ke tanah akibat cekcok mulut yang sengit antarpemain, sehingga memaksanya meninggalkan lapangan secara permanen di antara dua babak.

Insiden itu terjadi di Stadion Schlossberg di Kota Forbach, Provinsi Moselle, pada menit ke-40, ketika seorang pemain Metz menarik kaus seorang pemain Belanda di tengah lapangan yang memicu cekcok mulut sengit hingga berkembang menjadi keributan antarpemain.

Terjatuh Mendadak dengan Punggung

Saat wasit wanita Demoncy mencoba melerai para pemain yang terlibat keributan, ia terdorong tanpa sengaja oleh sekelompok pemain, sehingga tiba-tiba terjatuh dengan punggungnya lebih dulu dan tetap berada di tanah selama beberapa saat sambil memegangi lengannya.

Para asisten dan petugas keamanan turun tangan untuk menenangkan situasi dan menilai cedera wasit pertandingan, sebelum wasit pengganti mengambil alih kendali setelah beberapa menit keraguan.

Pergantian di Babak Pertama

Wasit yang seharusnya memimpin pertandingan secara penuh itu pun dibawa ke pinggir lapangan sebelum akhirnya meninggalkan lapangan secara permanen pada akhir babak pertama.

Ia digantikan oleh salah satu asisten wasit di pinggir lapangan untuk menyelesaikan pertandingan, yang menyaksikan gol penyeimbang lebih awal (1-1) tepat sebelum akhir babak pertama, sebelum Metz memastikan kemenangan dengan skor 3-1 berkat dua gol Gauthier Hein dan satu gol dari Babacar Moussa Fall.