Video: Pemain Jatuhkan Wasit dengan Pukulan Telak, Polisi Tangkap Dia dari Lapangan

Argentina menyaksikan sebuah insiden mengejutkan yang menyebar luas di media sosial, setelah salah seorang pemain menyerang wasit dalam sebuah pertandingan sepak bola.

Menurut surat kabar "The Sun", seorang pemain sepak bola ditangkap setelah meninju wasit dan menjatuhkannya ke tanah sebagai balasan atas kartu merah yang diterimanya.

Rekaman video dari tribun memperlihatkan pemain tersebut melesat ke arah wasit dan menjatuhkannya ke tanah dengan satu pukulan kuat ke wajahnya.

Terdengar suara-suara keterkejutan dari para penonton ketika para petugas polisi yang menjaga keamanan pertandingan bergegas masuk ke lapangan, dan menangkap pemain tersebut sebelum ia sempat pergi.

Adegan kekerasan itu terjadi dalam sebuah pertandingan di liga regional di Capitán Bermúdez, Argentina.

Serangan itu terjadi pada menit ke-35, dengan skor 1-1, setelah wasit Hugo Walter Masuelli mengusir Jorge Godoy, pemain klub Barrio Quinta, karena pelanggaran di tepi kotak penaltinya.

Sebagai respons atas kartu merah tersebut, Godoy yang berusia 35 tahun meninju Masuelli yang berusia 53 tahun di tulang pipi sebelah kanan, sehingga membuatnya terjatuh ke rumput.

Para petugas polisi segera turun tangan dan menangkap Godoy. Meskipun rekan-rekan setimnya berusaha mencegah para petugas membawanya, mereka tetap mengawalnya ke kantor polisi setempat, di mana ia diserahkan kepada jaksa penuntut umum yang bertugas.

Wasit tersebut menerima perawatan medis di lokasi kejadian, kemudian dibawa ke pusat kesehatan setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan pertandingan dihentikan akibat insiden tersebut.

Barrio Quinta, tim tamu, menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Klub kami menganggap segala bentuk serangan, ancaman, penghinaan, atau perilaku kekerasan, baik di dalam maupun di luar lapangan, sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima".

Ia melanjutkan: "Tindakan-tindakan ini tidak mencerminkan nilai-nilai yang kami usung atau semangat sportivitas yang seharusnya berlaku di setiap pertandingan. Kami juga menyampaikan solidaritas dan dukungan kami kepada wasit yang bersangkutan, serta kepada semua pihak yang terdampak oleh insiden ini".

Tim tuan rumah, klub Santa Catalina, menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan laporan dan akan menunggu keputusan dari asosiasi sepak bola regional Sanlorencina beserta dewan disiplinnya.

Hingga tulisan ini dibuat, pemain tersebut masih ditahan di kantor polisi.







