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Video: Pemain Atletico Madrid Robek Gawang Manchester United dengan Gol Bersejarah

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Gol mendadak yang bersejarah

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Pablo Barrios, pemain Atletico Madrid, mencatatkan namanya dalam sejarah klubnya di Liga Champions setelah menjebol gawang Manchester United secara dini, pada pertandingan hari Selasa dalam rangkaian pekan kedua fase liga musim ini.

Barrios mencetak gol pembuka bagi timnya hanya 49 detik setelah pertandingan dimulai, menjadikannya gol tercepat kedua yang dicetak klub Spanyol tersebut sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Liga Champions, dan gol tercepat ketiga yang pernah diterima klub Inggris itu di turnamen tersebut.

Menurut statistik Mister Chip, gol tercepat Atletico Madrid di era Liga Champions saat ini dicetak oleh Conor Gallagher, setelah 28 detik melawan Real Madrid pada 2025, sementara gol Barrios menempati posisi kedua, disusul gol Koke setelah satu menit 29 detik melawan Monaco pada 2018.

Di sisi lain, gol Barrios menempati posisi ketiga dalam daftar gol tercepat yang pernah diterima Manchester United sepanjang sejarah turnamen ini, di belakang gol Alessandro Del Piero bersama Juventus pada 1997, yang tercipta setelah 20 detik, dan gol Christian Gimenez bersama Basel pada 2002, setelah 31 detik.

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Gol Sonny Anderson bersama Barcelona melawan Manchester United pada 1998, yang tercipta setelah 51 detik, menempati posisi keempat dalam daftar tersebut.