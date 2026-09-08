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Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Pemain Al Ahli Bongkar Cerita di Balik Keributannya dengan Ivan Toney

Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
I. Toney
M. Abdulrahman
Arab Saudi
Inggris

Situasi tidak stabil di "Al-Raqi"

Muhammad Abdulrahman, bek Al Ahli, mengungkap detail cekcok yang terjadi antara dirinya dan rekan setimnya asal Inggris, Ivan Toney, selama pertandingan melawan Al Qadsiah di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Ahli kalah dari Al Qadsiah dengan skor 2-3, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Selasa ini, di Stadion Pangeran Muhammad bin Fahd di Dammam, pada pekan keenam Liga Roshn Arab Saudi.

Di pertengahan babak kedua, lensa kamera menangkap cekcok panas yang melibatkan Ivan Toney dan Muhammad Abdulrahman, saat keluar untuk jeda minum air, ketika Al Ahli tertinggal 1-3.

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Saudi Pro League
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ
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Al-Ettifaq
ALI
Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Abdulrahman berkomentar mengenai hal ini, dalam pernyataan kepada kanal "Thmanyah" setelah pertandingan berakhir, dengan mengatakan: "(Ivan) Toney adalah kakak besarku, dan hal-hal semacam ini terjadi di lapangan."

Ia menambahkan: "Mungkin kami tidak sepaham dalam momen tersebut, tetapi ia tetap kakak besarku, dan aku belajar banyak darinya. Kami telah saling meminta maaf, dan semuanya kini baik-baik saja."

Perlu diingat bahwa Ivan Toney adalah pencetak dua gol Al Ahli ke gawang Al Qadsiah, namun hal itu tidak cukup untuk lolos dari kekalahan ketiga pada musim ini.

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