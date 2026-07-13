Video: Pelatih Tim Nasional Mesir... Dari Mencuci Piring di Amerika hingga Meraih Kejayaan di Piala Dunia

Saafan Al-Saghir, pelatih kiper tim nasional Mesir, mengungkap sejumlah kisah menarik di balik layar yang mengiringi perjalanan “Al-Fara’una” di Piala Dunia 2026, sambil menceritakan momen-momen menegangkan selama adu penalti melawan Australia, serta insiden pengusirannya dalam pertandingan melawan Argentina, di samping kisah kemanusiaan yang mengharukan tentang perjalanannya di Amerika Serikat beberapa tahun lalu, dan bagaimana ia kembali ke sana kali ini sebagai pahlawan bersama tim nasional Mesir.

Saafan Al-Saghir mengatakan, dalam wawancara di saluran “Al-Nahar”: “Saya sangat tegang sebelum Mohamed Salah melakukan tendangan penalti melawan Australia, dan saat itu saya merasa jantung saya hampir berhenti. Setelah pertandingan, saya menceritakan perasaanku kepadanya, tetapi dia menjawab bahwa dia sengaja menendang bola seperti itu agar memberikan kepercayaan diri kepada pemain lain sebelum giliran mereka.”

Ia menambahkan: “Sebelum adu penalti melawan Australia dimulai, Mustafa Shubair meminta untuk duduk sendirian selama beberapa menit agar bisa lebih fokus. Dan memang, ia menjauh ke bangku cadangan saat Hossam Hassan memberikan instruksi terakhir kepada para penendang, dan duduk sendirian hingga ia siap secara mental untuk menghadapi momen tersebut.”

Pelatih kiper timnas Mesir itu melanjutkan: “Sebelum Lionel Messi mengambil tendangan penalti melawan timnas Mesir, saya mengatakan kepada Mohamed Abdel Wahid bahwa Mustafa Shubair akan menahannya, dan itulah yang terjadi.”

Sa’fan kemudian beralih membahas insiden pengusirannya saat melawan Argentina, seraya berkata: “Alexis McAllister melemparkan botol air ke arah bangku cadangan timnas Mesir, jadi saya menghampirinya dan bertanya: ‘Mengapa kamu melakukan itu?’ Namun, dia meletakkan tangannya di mulutnya dan berbicara kepada saya, dan gerakan ini pada dasarnya layak mendapat kartu merah.”

Ia menambahkan: “Wasit tidak melihat apa yang terjadi di antara kami, tetapi dia melihat saya saat memasuki lapangan, sehingga langsung memutuskan untuk mengusir saya. Saat itu saya menyadari bahwa semuanya sudah berakhir, tetapi pelatih kebugaran Argentina, yang bekerja dalam staf teknis timnas Mesir, campur tangan dan mencegah saya mendekati wasit.”

Sa’fan Al-Saghir mengakhiri pernyataannya dengan membagikan sisi mengharukan dari kehidupan pribadinya, sambil berkata: “Setelah pensiun dari sepak bola, saya meninggalkan Mesir dan pergi ke Amerika Serikat, lalu bekerja di tempat cuci mobil, juga sebagai pencuci piring, serta mengantarkan pesanan ke rumah-rumah. Saya berharap ibu saya masih hidup untuk melihat putranya meraih kejayaan bersama tim nasional Mesir di Amerika.”

Dia menambahkan: “Ketika kami berangkat ke Amerika Serikat untuk mengikuti pemusatan latihan menjelang Piala Dunia, putri sulung saya menulis sebuah postingan yang mengharukan, di mana dia berkata: ‘Inilah negara tempat ayahku pernah mengalami kegagalan bertahun-tahun lalu, namun hari ini dia kembali ke sini sebagai seorang pahlawan, dan aku sangat bangga padanya.’ Kata-kata itu merupakan salah satu momen paling mengharukan bagi saya.”