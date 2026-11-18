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Peluit panjang ternyata bukan akhir dari pertandingan, melainkan awal dari polemik baru. Video berdurasi hanya beberapa detik menghebohkan media sosial di Maroko. Rekaman itu memperlihatkan pelatih tim Olimpiade berteriak di depan wajah pemainnya, sehingga kegembiraan lolos ke babak berikutnya berubah menjadi kontroversi besar.

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Pelatih tim Olimpiade Maroko, Jamal Ait Ben Idir, mengungkap detail momen kontroversial yang melibatkan dirinya dan pemainnya, Fouad Zahouani, seusai laga Maroko kontra Ethiopia pada leg kedua babak kedua kualifikasi Piala Afrika U-23.

Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan Ben Idir memarahi Zahouani dan berteriak di depan wajahnya setelah peluit panjang dibunyikan. Adegan itu menggambarkan betapa marahnya sang pelatih, yang tampak seolah menyalahkan sang pemain atas penampilannya di pertandingan tersebut.

Momen itu memicu reaksi luas di Maroko, disertai kritik terhadap sikap sang pelatih dan caranya memperlakukan pemainnya, sebagaimana dilaporkan media Maroko yang menyoroti reaksi kemarahan para suporter.

Ben Idir dengan cepat memecah kebisuannya. Ia menjelaskan apa yang terjadi di balik layar, sekaligus melontarkan kritik langsung kepada Zahouani karena dinilai kurang menunjukkan profesionalisme yang dibutuhkan dalam pertandingan penting dan menentukan.

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"Saya sudah mengenalnya selama tiga tahun, dan saya sudah banyak membantunya karena dia sosok yang disukai dan dekat di hati. Namun, jika dia ingin berkembang dan mencapai level yang lebih tinggi, dia harus memahami bahwa dia harus lebih profesional," ujar sang pelatih dalam pernyataan yang dikutip situs Maroko "Le Site Info Sport".

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Ia menambahkan sembari mengkritik cara sang pemain menjalani pertandingan: "Saya sudah mengatakan kepadanya dan berulang kali menegaskan bahwa dia tidak bisa tampil dalam pertandingan sebesar dan sepenting ini dengan cara seperti itu. Ini tidak bisa diterima."

Terkait keputusannya menurunkan Zahouani, Ben Idir menjelaskan bahwa sebenarnya ia bisa saja tidak memasukkan sang pemain ke dalam susunan pemain, tetapi ia memilih memberinya kesempatan bermain dan bersiap menghadapi agenda-agenda mendatang.

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"Saya bisa saja tidak memainkannya, tetapi saya memutuskan memberinya kesempatan ini agar dia siap untuk laga-laga berikutnya. Saya belajar dari pengalaman ini dan akan mengambil pelajarannya nanti," lanjutnya.

Pelatih asal Maroko itu tidak menyembunyikan kekecewaannya atas sikap Zahouani. Ia menyebut sejumlah rekan setim sang pemain menyaksikan laga melawan Ethiopia dari tribune, sebelum menegaskan bahwa kesuksesan dan raihan gelar membutuhkan semangat kebersamaan serta solidaritas di antara seluruh anggota tim.

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Dalam konteks ini, ia mengatakan bahwa gelar juara diraih berkat kerja sama tim dan solidaritas, dan ketika setiap pemain mulai memikirkan kepentingan pribadinya, kami tidak akan bisa sukses.

Di akhir pernyataannya, Ben Idir menegaskan bahwa ia memikul tanggung jawab penuh atas pilihan teknis dan keputusannya terkait susunan pemain. "Saya mengambil keputusan soal susunan pemain dan itu adalah tanggung jawab serta pilihan saya. Ke depannya, saya akan mengambil keputusan yang menurut saya tepat," katanya.

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Tim Olimpiade Maroko memastikan langkah ke babak ketiga sekaligus babak terakhir kualifikasi setelah mengalahkan Ethiopia dengan skor 5-3 pada laga leg kedua yang digelar di Stadion Moulay Hassan, Rabat. Berbekal kemenangan di leg pertama, Maroko unggul agregat 6-3.

Maroko akan menghadapi Senegal di babak penentuan, setelah Senegal berhasil menyingkirkan Sudan Selatan dengan agregat 3-0 dari dua leg.

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Dua laga penentuan tersebut akan digelar pada 22 dan 30 Maret 2027. Senegal akan menjadi tuan rumah leg pertama di Dakar, sementara leg kedua berlangsung di ibu kota Maroko, Rabat.