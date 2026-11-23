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Ahmed Kantari, pelatih tim nasional Maroko U-17, membela para pemainnya setelah hasil imbang dramatis 2-2 melawan China pada Senin malam di Aspire Zone, Doha, dalam laga kedua Grup H Piala Dunia U-17 yang digelar di Qatar. Ia menegaskan bahwa timnya memasuki laga dengan energi positif yang besar, tetapi keberuntungan tidak berpihak kepada mereka pada akhirnya.

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Dalam pernyataannya kepada saluran Alkass seusai pertandingan, pelatih tim nasional Maroko mengatakan bahwa timnya memasuki laga dengan energi positif, tetapi tidak dinaungi keberuntungan sehingga harus puas bermain imbang. Ia menambahkan bahwa target utama tim tetap lolos ke babak 32 besar turnamen, dan target itu tidak berubah meski hanya bermain imbang melawan China.

Maroko dua kali tertinggal dalam pertandingan ini. China unggul cepat lewat gol Zhao Songyuan pada menit kedua, lalu menggandakan keunggulan pada menit ke-57 melalui pemain yang sama. Maroko kemudian bangkit lewat penalti Ziyad Baha pada menit ke-64, sebelum Rami Loujmani mencetak gol penyelamat pada menit ke-90 di masa tambahan waktu.

Sang pelatih menambahkan bahwa para pemain Maroko berusaha mengejar ketertinggalan sepanjang babak kedua serta berhasil memaksakan gaya bermain mereka dan menciptakan banyak peluang. Namun, mereka menghadapi lawan yang disiplin dalam bertahan dan memanfaatkan ruang lewat serangan balik. Ia menegaskan bahwa anak asuhnya menunjukkan karakter yang kuat dan menolak menyerah hingga detik terakhir pertandingan.

Sang pelatih tampak puas dengan reaksi para pemain setelah dua kali tertinggal. Saat jeda babak, ia meminta mereka tetap tenang, memanfaatkan sisi sayap, dan fokus di depan gawang. Instruksi itu sebagian terwujud pada babak kedua, ketika tim berhasil memperkecil ketertinggalan lalu menyamakan kedudukan di saat-saat terakhir.

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Kantari menegaskan: "Saya mencoba melakukan banyak pergantian pemain untuk mengubah mentalitas lini serang. Saya ingin pemain-pemain baru yang penuh energi masuk dan bermain sedikit berbeda. Saya rasa hasilnya sangat bagus karena kami menciptakan banyak peluang di akhir pertandingan, dan itu saja. Saya rasa kami pantas mendapatkan poin ini."

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Ia melanjutkan: "Ini berarti kami tidak pernah menyerah. Kami tahu bahwa di turnamen seperti ini kami membutuhkan mentalitas yang kuat dan karakter yang kuat, meskipun kami tidak memulai dengan baik dan meskipun keadaan tidak berjalan dengan baik. Kami tetap fokus, terus menekan, dan terus bermain. Yang saya sukai adalah kami tetap bersatu. Malam ini, poin ini datang dari bangku cadangan, dan itu menunjukkan bahwa semua pemain ikut berperan."

Dengan hasil ini, Maroko tetap berada di peringkat kedua Grup H dengan 4 poin, di belakang Spanyol yang memimpin klasemen dengan 6 poin. Sementara itu, China meraih poin pertamanya dan menempati peringkat ketiga, sedangkan Fiji berada di dasar klasemen tanpa poin. Situasi ini membuat peluang Maroko untuk lolos ke babak berikutnya tetap besar.

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Maroko kini bersiap menjalani laga ketiga sekaligus terakhir fase grup. Dalam banyak skenario, hasil imbang sudah cukup untuk memastikan kelolosan, tetapi tim pelatih menegaskan bahwa targetnya adalah menang dan lolos dengan penampilan sebaik mungkin, lalu melanjutkan perjalanan ke babak 32 besar. Mereka akan memanfaatkan semangat yang ditunjukkan para pemain saat melawan China, dukungan besar suporter di Doha, serta keyakinan penuh sang pelatih terhadap kemampuan generasi ini untuk melangkah jauh di turnamen.