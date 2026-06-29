Video: Pelarian Besar... Bagaimana gol Asaed dari Austria membuat para pendukung Aljazair bersuka cita?

Dalam momen langka yang memadukan kegembiraan dengan perhitungan, para pendukung Aljazair merayakan gol Austria seolah-olah itu adalah gol milik “Pejuang Gurun”, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Peluit akhir pertandingan Aljazair melawan Austria tidak hanya menandai hasil imbang 3-3, tetapi juga menandai terhindarnya Aljazair dari menghadapi Spanyol di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Satu momen membalikkan keadaan, dan gol Sasha Kalajdžić untuk timnas Austria di menit-menit akhir mengubah kekhawatiran menjadi sorak-sorai di tribun “Al-Khudr”.

Para pendukung Aljazair terlihat melompat kegirangan setelah gol ketiga Austria di akhir babak penyisihan grup; karena gol tersebut tidak hanya memberi Austria satu poin untuk hasil imbang, tetapi juga memberi Aljazair jalan yang lebih mudah di babak gugur.

Berkat hasil imbang ini, sesuai aturan Piala Dunia 2026, Aljazair memastikan lolos sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik, sehingga akan berhadapan dengan Swiss alih-alih bertanding dalam laga sengit melawan Spanyol.

Pertandingan ini penuh ketegangan hingga detik-detik terakhir; pada menit ke-93, Riyad Mahrez memanaskan tribun penonton dengan gol ketiga Aljazair yang awalnya dianggap semua orang sebagai gol kemenangan yang akan menghindari pertemuan dengan “La Roja”.

Namun, respons Austria datang dengan cepat dan keras melalui Kalajdžić sebelum peluit akhir berbunyi, sehingga memicu gelombang kegembiraan ganda: Austria karena hasil imbang, dan Aljazair karena terhindar dari Spanyol.

Di media sosial, beredar video-video para pendukung “Phoenix of the Desert” yang merayakan dengan gila-gilaan gol penyama kedudukan Austria, sebuah perayaan yang bukan sekadar merayakan hasil imbang, melainkan lebih karena lawan berikutnya.

Alih-alih menghadapi Spanyol, pasukan Vladimir Petković akan berhadapan dengan timnas Swiss, lawan yang di atas kertas tampak jauh lebih mudah daripada juara Eropa.

Austria finis di posisi kedua Grup 10 di belakang Argentina, dan akan berhadapan dengan Spanyol di babak 32 besar. Adapun Aljazair, mereka lolos dari “skenario mimpi buruk” dan melanjutkan impian Piala Dunia mereka melalui jalur yang tiba-tiba tampak lebih realistis setelah gol yang tidak mereka cetak, namun mereka merayakannya seolah-olah itu adalah gol penentu gelar.