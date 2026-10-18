Sebuah laporan media Spanyol, Minggu hari ini, mengungkap kejutan besar terkait laga Barcelona kontra Real Betis.

Laga Barcelona versus Real Betis dipimpin oleh wasit De Burgos Bengoetxea, dan berakhir dengan kemenangan tim Catalan dengan skor 5-2 pada pekan kesembilan LaLiga.

Pertandingan tersebut diwarnai kontroversi kepemimpinan wasit yang besar, yang memicu kemarahan khususnya di kubu Real Betis.

Setelah bintang Maroko, Abde Ezzalzouli, mencetak gol kedua Betis sehingga skor menjadi (3-2), Facundo Bernal kehilangan kendali emosinya dan menyerang Yamal, sehingga ia menerima kartu merah langsung.

Insiden itu dimulai ketika kiper Betis, Alvaro Valles, mencoba membangunkan Fermin Lopez dengan cara yang buruk, sementara pemain Barcelona itu tengah mengerang kesakitan di atas lapangan setelah berbenturan dalam perebutan bola.

Yamal pun turun tangan untuk membela rekannya, tetapi Bernal mencekik lehernya dan melancarkan dua sundulan ke wajahnya, hal yang mendorong wasit untuk mengusirnya.

Surat kabar "Mundo Deportivo" menyebutkan: "Rangkaian lengkap peristiwa yang berujung pada kartu merah Facundo Bernal tidak menyisakan ruang untuk keraguan, terlepas dari keriuhan suporter San Lorenzo yang membanjiri stadion ataupun keluhan pelatih Pellegrini".

Surat kabar Catalan itu melanjutkan: "Bukan hanya Facundo yang seharusnya diusir, tetapi ada juga dorongan curang dari Lo Celso kepada Lamine Yamal".

Media tersebut menjelaskan: "Ketika Bernal mendorong Lamine, Yamal membalasnya, lalu pemain Betis itu melakukan dua sundulan, sementara Lo Celso memanfaatkan kesempatan untuk menampar pemain Barcelona dengan tamparan yang tidak diganjar hukuman".

Media itu menegaskan: "Rekaman DAZN tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Sekarang mereka bisa terus berteriak".

Perlu diingat bahwa surat kabar tersebut menggunakan potongan video yang dipublikasikan jaringan DAZN untuk memperjelas insiden itu.







