Video: Pedro Porro membawa Spanyol selangkah lebih dekat ke final... dan membuat Prancis kembali mengalami mimpi buruk tahun 1986

Pedro Porro menggandakan keunggulan tim nasional Spanyol atas Prancis dalam pertandingan semifinal Piala Dunia 2026, setelah mencetak gol kedua.

Spanyol unggul pada menit ke-22 melalui tendangan penalti yang dieksekusi oleh Mikel Oyarzabal, dan Pedro menggandakan keunggulan dengan mencetak gol kedua pada menit ke-58.





Menurut situs "Stats Foot", Prancis belum pernah kebobolan dua gol dalam pertandingan semifinal Piala Dunia sejak 25 Juni 1986 melawan Jerman, dan saat itu Les Bleus kalah dengan skor 2-0.







