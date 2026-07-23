Seorang penjual asal Turki berjanji akan membagikan 500 kilogram semangka secara gratis, jika pemain Mesir Mohamed Salah bergabung dengan barisan Besiktas.

Laporan-laporan yang mengaitkan bintang Mesir itu dengan pengalaman bermain di Liga Turki terus bertambah, setelah kepergiannya dari Liverpool musim panas ini.

Akun kanal Al Jazeera yang mengkhususkan diri pada berita Turki memublikasikan sebuah video di Instagram, yang memperlihatkan penjual buah asal Turki tersebut berjanji membagikan setengah ton semangka jika Mohamed Salah bergabung dengan Besiktas.

Pada saat yang sama, jaringan NTVSpor Turki menyebutkan bahwa polemik kepindahan Salah ke Besiktas mendekati penyelesaian, setelah klub mencapai kesepakatan dengan sang pemain, sementara komisi agennya menjadi kendala terakhir dalam merampungkan transfer tersebut.

Laporan itu menunjukkan bahwa manajemen klub, yang dipimpin oleh Serdal Adali, melanjutkan negosiasi dengan agen Salah, Ramy Abbas, secara tenang dan dengan pendekatan strategis, meski tuntutan finansialnya tinggi.

Ditambahkan bahwa Ramy Abbas sebelumnya meminta komisi sebesar 35%, tetapi ia mulai menurunkan tuntutannya secara bertahap, yang membuat kontrak mendekati tahap penandatanganan akhir.

Laporan tersebut menegaskan bahwa Besiktas kini dekat dengan pengumuman resmi transfer Salah, begitu kesepakatan atas detail-detail terakhir dengan agen pemain rampung.