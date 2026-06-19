Video: Para pendukung Maroko memanaskan suasana di Boston menjelang laga melawan Skotlandia

Ribuan pendukung Maroko berkumpul di jalan-jalan Kota Boston, Amerika Serikat, beberapa jam menjelang pertandingan yang dinanti-nantikan antara Timnas Maroko (Asad al-Atlas) melawan Skotlandia, Jumat malam waktu Pantai Timur AS, dalam rangkaian kompetisi Piala Dunia 2026.

Para pendukung Maroko menyanyikan yel-yel ikonik mereka dan mengibarkan bendera nasional dalam aksi unjuk rasa besar-besaran di sekitar kawasan suporter dan jalan-jalan kota, sementara video-video yang beredar menangkap suasana meriah dan penuh semangat menjelang pertandingan yang dinantikan tersebut.

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Pertandingan ini sangat penting bagi timnas Maroko, yang memasuki laga ini setelah membuka perjalanan mereka di turnamen dengan hasil imbang (1-1) melawan Brasil—sebuah hasil bersejarah yang memberi mereka poin pertama melawan tim dari Amerika Selatan di Piala Dunia.

Di sisi lain, timnas Skotlandia meraih kemenangan di babak pertama atas Haiti dengan skor (1-0), yang membuatnya semakin dekat untuk lolos ke babak berikutnya, karena hanya membutuhkan satu poin saja saat menghadapi Maroko, guna mencapai babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Pertandingan ini diperkirakan akan dihadiri oleh banyak penonton, seiring dengan kedatangan besar-besaran suporter Maroko dan Skotlandia ke Stadion Gillette di Foxborough, Massachusetts, yang berkapasitas antara 65.000 hingga 70.000 penonton.



