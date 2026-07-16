Video... Para pendukung Beşiktaş menghentikan acara perkenalan Trossard dengan sorakan yang menggila: Kami ingin Salah!

Dalam momen yang mencuri perhatian dari kesepakatan baru tersebut, upacara perkenalan pemain asal Belgia Leandro Trossard sebagai pemain Beşiktaş Turki berubah menjadi seruan massal dari para pendukung agar klub tersebut merekrut bintang Mesir Mohamed Salah.

Ribuan pendukung Besiktas memadati acara penyambutan Trossard yang datang dari Arsenal Inggris, namun rangkaian acara perkenalan terhenti sejenak setelah sorakan suporter yang menyebut nama Mohamed Salah menggema, dengan meneriakkan “Ya Allah, Bismillah… Mohamed Salah,” sebagai seruan tegas kepada manajemen klub agar bergerak merekrutnya selama jendela transfer musim panas saat ini.

Sorakan yang tak henti-hentinya itu sempat membuat panitia resmi acara kebingungan, sebelum akhirnya manajemen klub melanjutkan upacara perkenalan di tengah suasana perayaan yang meriah, yang mencerminkan besarnya harapan para pendukung setelah tim ini diperkuat.

Sorakan-sorakan ini muncul saat Rami Abbas, agen Mohamed Salah, sedang berada di Turki, di tengah laporan yang menyebutkan minat lebih dari satu klub Turki untuk merekrut kapten tim nasional Mesir tersebut, terutama Galatasaray, Fenerbahçe, dan Beşiktaş, seiring beredarnya kabar tentang kepergiannya dari Liverpool pada akhir musim.

Mohamed Salah sangat populer di stadion-stadion Turki, di mana namanya telah beberapa kali dikaitkan dengan kepindahan ke Liga Turki, selain juga minat dari klub-klub di Liga Italia dan Liga Arab Saudi.

Sorakan para suporter mengejutkan Presiden Beşiktaş, Serdal Adalı, yang saat itu berada di atas panggung saat perkenalan Troussard. Ia tampak terkejut sejenak sebelum merespons situasi tersebut dengan senyuman, sebuah momen yang tersebar luas di berbagai platform media sosial.