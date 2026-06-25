Video: Pantai Gading Melaju ke Babak Kualifikasi Piala Dunia... dan Pertandingan Seru Menanti Mereka!

Tim nasional Pantai Gading meraih kemenangan berharga dan menegangkan dengan skor 2-0 atas Curaçao, sehingga memastikan lolos ke babak berikutnya sebagai runner-up Grup 5 di belakang Jerman yang memuncaki klasemen berdasarkan selisih gol, dalam penutup babak penyisihan grup Piala Dunia 2026 yang epik.

Gol pertama yang bersejarah dan gol kedua yang memanaskan tribun penonton, “Gajah-gajah” menulis babak baru dalam sejarah Piala Dunia mereka, sekaligus menggagalkan ambisi Curaçao untuk menciptakan kejutan, sekaligus menegaskan bahwa pengalamanlah yang membuat perbedaan saat pertarungan semakin sengit.

Penampilan bersejarah Frank Kessie pada putaran ketiga dan terakhir babak penyisihan grup ini membawanya masuk ke dalam sejarah dengan gemilang, setelah ia menyamai rekor legenda Didier Drogba dengan memainkan pertandingan internasional ke-105-nya bersama “Gajah-Gajah”.

Tim peringkat kedua Grup 5 (Pantai Gading) dijadwalkan akan menghadapi tim peringkat kedua Grup 9 (Prancis atau Norwegia) di babak 32 besar.

Babak Pertama: Keunggulan "Gajah" Membuat Curaçao Kesulitan

Pertandingan dimulai dengan sangat agresif oleh tim nasional Pantai Gading, yang langsung menguasai jalannya pertandingan. Pada menit ke-7, Nicolas Pépé berhasil membuka skor dengan tendangan keras kaki kiri dari jarak sangat dekat ke tengah gawang, memanfaatkan umpan terobosan akurat dari Yann Diomandi, sehingga tercatat sebagai gol tercepat dalam sejarah timnas Pantai Gading di Piala Dunia.

Yan Diomande (berusia 19 tahun dan 7 bulan) pun menjadi pemain Afrika termuda yang menciptakan gol di Piala Dunia dalam 30 tahun terakhir, berkat umpan penentu tersebut, sehingga namanya masuk dalam daftar bersejarah yang belum pernah mencatat nama pemain Afrika sejak Piala Dunia 1994, ketika dua pemain Kamerun, Regobert Song (berusia 17 tahun dan 11 bulan) dan Marc-Vivien Foyé (berusia 19 tahun dan 1 bulan), menciptakan dua gol melawan Swedia pada 20 Juni 1994.

Sementara itu, Nicolas Pépé menjadi pemain tertua kedua yang mencetak gol dalam sejarah timnas Pantai Gading di Piala Dunia, pada usia 31 tahun dan 27 hari, menempati posisi kedua di belakang Drogba, yang memimpin daftar tersebut pada usia 32 tahun dan 3 bulan.

Pantai Gading terus menekan di lini serang dan menciptakan peluang-peluang berbahaya berkat pergerakan cepat Nicolas Pépé dan Amad Diallo. Pada menit ke-10, Diallo melepaskan tendangan keras dengan kaki kiri dari luar kotak penalti yang nyaris memperbesar keunggulan, namun bola meleset tipis di sebelah tiang kiri.

Tim nasional Curaçao mencoba membalas dan menciptakan ancaman melalui serangan balik. Pada menit ke-14, Jorien Garry melepaskan tendangan dengan kaki kanan dari luar kotak penalti, namun bola melebar di luar gawang.

Diallo kembali mengancam gawang pada menit ke-23 dengan tendangan serupa, namun bola itu juga melebar di samping gawang. Tim Elang Pantai Gading menguasai lini tengah berkat Frank Kessie dan rekan-rekannya.

Peluang paling berbahaya dari Curaçao terjadi pada menit ke-44 ketika Leonardo Bacuna menerima umpan dari Sheryl Florence dan melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti di sisi kiri, namun bola melebar tipis di samping tiang kiri.

Menjelang akhir babak pertama, tekanan dari tim Pantai Gading terus berlanjut. Pada menit ke-45+1, Frank Kessie membuang peluang emas setelah menerima umpan sundulan brilian dari Pepe; ia melepaskan tembakan dari sudut yang sulit di sisi kanan, namun bola meleset dari gawang.

Babak pertama berakhir dengan keunggulan yang pantas bagi Pantai Gading dengan skor 1-0, disertai keunggulan yang jelas dalam penguasaan bola dan peluang.

Babak Kedua: Pépé Memperlebar Keunggulan dan Memastikan Lolos

Babak kedua dimulai dengan pergantian pemain pertama dari Pantai Gading, di mana pelatih Christ Inao memasukkan Olay menggantikan Amad Diallo untuk memperkuat lini depan.

Irama pertandingan tetap tinggi, karena para pemain Pantai Gading berusaha memanfaatkan keunggulan awal mereka, namun pada menit ke-46, Nicolas Pépé terjebak dalam posisi offside setelah menerima umpan terobosan dari Guilla Doué.

Tekanan dari tim Pantai Gading terus berlanjut, dan pada menit ke-53, Frank Kessie melepaskan tendangan keras dengan kaki kiri dari tengah kotak penalti, namun pertahanan Curaçao berhasil menghalau bola tersebut.

Tim nasional Curaçao berusaha keluar dari tekanan dan membangun beberapa serangan balik. Pada menit ke-55, Sheryl Florence melepaskan tendangan kaki kiri dari luar kotak penalti, namun bola melambung jauh di atas mistar gawang.

Tim Elang Pantai Gading tetap menguasai jalannya pertandingan, dan mereka terus mencari gol kedua untuk memastikan kemenangan.

Pada menit ke-64, Nicolas Pépé berhasil mencetak gol keduanya secara pribadi dan gol kedua bagi timnas negaranya, setelah menerima umpan brilian dari Ibrahim Sangaré. Pépé berlari dari sisi kanan ke dalam kotak penalti dan melepaskan tendangan keras dengan kaki kiri ke sudut kiri atas gawang, memastikan keunggulan Pantai Gading dengan skor 2-0.

Dengan gol tersebut, Nicolas Pépé menjadi pemain kedua yang mencetak dua gol untuk tim nasional Pantai Gading di Piala Dunia, setelah Aruna Dindane melawan Serbia yang mencatatkan prestasi tersebut pada 21 Juni 2006.

Babak pertama berlanjut dengan upaya dari kedua belah pihak, dan tim nasional Curaçao nyaris mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan pada menit ke-74 ketika Tahith Chong melepaskan tendangan keras dengan kaki kiri dari sisi kanan di dalam kotak penalti, namun kiper Pantai Gading berhasil menahannya dengan gemilang.

Babak kedua berakhir dengan keunggulan nyaman 2-0 bagi Pantai Gading, berkat penampilan yang kuat dan terorganisir dari tim nasional Pantai Gading.

