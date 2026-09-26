Timnas Arab Saudi menjadi tim pertama yang lolos ke babak semifinal Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", setelah tampil memukau melawan Oman.

Timnas Arab Saudi menang atas Oman dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari Sabtu ini, di Stadion Al-Inma, Jeddah, pada laga kedua babak penyisihan grup turnamen Teluk tersebut.

Arab Saudi membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui Firas Al-Buraikan yang mengubah umpan silang dari Saleh Abu Al-Shamat menjadi gol lewat sundulan.

Pada menit ke-18, Hassan Kadesh mencetak gol kedua bagi timnas Arab Saudi, setelah mengubah umpan silang yang dikirim Saleh Abu Al-Shamat dari tendangan sudut menjadi gol lewat sundulan.

Al-Buraikan menambah gol keduanya sekaligus gol ketiga bagi negaranya pada menit ke-34, setelah bertukar bola dengan Sultan Mandash, lalu melepaskan tembakan keras yang gagal dihalau kiper Oman.

Pada menit ke-36, Nasser Al-Rawahi mencetak gol bagi timnas Oman, setelah berhasil lolos sendirian menghadapi kiper Mohammed Al-Owais, sebelum wasit menganulir gol tersebut karena offside.

Timnas Arab Saudi mendominasi jalannya pertandingan secara penuh, dengan para pemainnya berlomba-lomba menyia-nyiakan sejumlah peluang mudah di depan gawang Oman, hingga laga berakhir dengan kemenangan Arab Saudi dengan skor tiga gol tanpa balas.

Dengan kemenangan ini, timnas Arab Saudi memastikan lolos ke babak semifinal Piala Teluk Arab, menjadi tim pertama yang lolos, setelah mengoleksi 6 poin, yang membawa mereka menempati puncak Grup Satu, unggul dua poin atas Irak yang menempati peringkat kedua.

Di sisi lain, posisi timnas Oman di turnamen ini menjadi sulit, setelah koleksi poinnya terhenti di angka satu, yang membuat mereka menempati peringkat ketiga di klasemen, sehingga peluang mereka untuk lolos menjadi sangat berat.

Timnas Oman membutuhkan kemenangan atas Kuwait dalam pertandingan mereka berikutnya, Selasa mendatang, disertai kekalahan Irak dari Arab Saudi, pada waktu yang bersamaan, agar bisa lolos, dengan syarat mampu menutup selisih gol yang besar di antara mereka.