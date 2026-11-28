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Klub Brasil Palmeiras menjuarai Copa Libertadores setelah mengalahkan wakil Argentina Estudiantes de La Plata dalam laga final yang diwarnai persaingan sengit di antara kedua tim di Estadio Centenario, Montevideo, ibu kota Uruguay, Sabtu malam ini.

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Tim asal Brasil itu mencetak gol penentu di awal babak kedua, tepatnya pada menit ke-52 melalui Ramón Sosa, dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.

Dengan hasil ini, Palmeiras menjadi juara Amerika Selatan untuk keempat kalinya sepanjang sejarah klub, sekaligus menyamai jumlah gelar Flamengo sebagai klub Brasil yang paling sering meraih trofi tersebut. Palmeiras akan tampil di Piala Interkontinental 2026, yang babak finalnya digelar di Qatar, dan juga telah memastikan tempat di Piala Dunia Antarklub 2029.

Pertandingan dibuka dengan saling serang. Estudiantes mendapat peluang awal pada menit kedelapan, ketika lini belakang Palmeiras memblok tembakan Guido Carrillo dari luar kotak penalti. Penyerang asal Argentina itu kembali membuang peluang pada menit kesembilan saat menyambut umpan silang Joaquín Tobio Burgos, tetapi sundulannya melambung tipis di atas mistar.

Palmeiras membalas pada menit ke-16 melalui tembakan José Manuel López dari sisi kiri kotak penalti, namun bola berhasil dihalau pertahanan lawan. Estudiantes kembali mencoba mengancam gawang lewat tembakan Ezequiel Piovi pada menit ke-22, tetapi lini belakang tim Brasil itu sigap memblok. Menit-menit berikutnya diwarnai sejumlah pelanggaran, hingga Leandro González Pérez menerima kartu kuning pada menit ke-23.

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Kedua tim terus bergantian menciptakan peluang menjelang akhir babak pertama. Ramón Sosa melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-28 yang melebar di sisi tiang gawang, lalu pemain yang sama kembali menyia-nyiakan peluang pada menit ke-45 setelah sepakannya dari dalam kotak penalti melenceng dari sasaran. Pada menit yang sama, Fernando Muslera menggagalkan upaya Lucas Evangelista. Sebelum turun minum, kiper Estudiantes itu juga menyelamatkan sundulan Murilo pada menit 45+4, sehingga babak pertama berakhir imbang tanpa gol.

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Memasuki babak kedua, Palmeiras memasukkan Arthur menggantikan Joaquín Piquerez dan mulai menekan untuk mencari keunggulan, hingga akhirnya berhasil menjebol gawang lawan pada menit ke-52. Gol tersebut dicetak Ramón Sosa, yang menerima umpan sundulan Jhon Arias di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tembakan kaki kiri yang bersarang di pojok kiri bawah gawang Muslera.

Estudiantes berusaha membalas dengan cepat. Guido Carrillo melepaskan tembakan pada menit ke-56, tetapi Carlos Miguel mampu menghentikannya, sebelum Edwuin Cetré membuang peluang lain lewat tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-60. Tim Argentina itu melakukan dua pergantian pada menit ke-56, menarik keluar Gastón Benedetti dan Eros Mancuso serta memasukkan Cetré dan Eric Meza. Mereka juga terpaksa mengganti Leandro González Pérez pada menit ke-67 karena cedera, dengan Tomás Palacios masuk sebagai penggantinya.

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Tekanan Estudiantes berlanjut pada menit-menit berikutnya. Carlos Miguel menepis sundulan Cetré pada menit ke-74, lalu Santiago Núñez menyia-nyiakan peluang lewat sundulan yang melebar di sisi tiang pada menit ke-77. Di sisi lain, Palmeiras melakukan dua pergantian pada menit yang sama dengan memasukkan Vitor Roque dan Maurício untuk menggantikan José López dan Ramón Sosa. Núñez kemudian menerima kartu kuning pada menit ke-81, sementara lini belakang Estudiantes memblok tembakan Maurício.

Menit-menit akhir diwarnai upaya tanpa henti Estudiantes untuk menyamakan kedudukan. Tomás Palacios melepaskan tembakan yang melebar di sisi tiang pada menit ke-84, lalu kedua tim kembali melakukan pergantian pemain pada menit ke-86, sebelum pertandingan sempat terhenti akibat cedera yang dialami Alexander Barboza dan Guido Carrillo.

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Wasit memberikan tambahan waktu delapan menit. Dalam periode tersebut, Carlos Miguel menggagalkan sundulan Cetré pada menit 90+4, sementara Marcos Rojo membuang peluang lewat tembakan dari luar kotak penalti semenit kemudian. Palmeiras pun mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir pada menit 90+8 dan memastikan gelar juara berkat gol Ramón Sosa.