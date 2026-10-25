Bournemouth memperdalam luka tuan rumah Manchester United, setelah menang dengan skor telak 3-0, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam ini, di Stadion Old Trafford, pada pekan kedelapan Liga Premier Inggris.









Tiga gol Bournemouth dicetak oleh Ryan (menit ke-38), Marcus Tavernier (menit ke-43), dan Evanilson (menit ke-71).

Bournemouth menambah koleksi poinnya menjadi 9 poin di peringkat ke-13, sementara Manchester United tetap di angka 7 poin pada peringkat ke-16.









Manchester United belum merasakan kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir di seluruh ajang, tepatnya sejak kemenangan atas Sabah dari Azerbaijan di Liga Champions dengan skor 4-0.

Masa depan manajer, Michael Carrick, kini terancam, di tengah ambruknya Manchester United dan semakin dekatnya mereka ke dasar klasemen.