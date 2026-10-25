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Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Video: Paku terakhir di peti mati Carrick? Bournemouth permalukan Manchester United di Old Trafford

Manchester United vs AFC Bournemouth
Manchester United
AFC Bournemouth
Premier League
Inggris

Kehancuran Manchester United berlanjut

Bournemouth memperdalam luka tuan rumah Manchester United, setelah menang dengan skor telak 3-0, dalam laga yang mempertemukan keduanya pada Minggu malam ini, di Stadion Old Trafford, pada pekan kedelapan Liga Premier Inggris.



Tiga gol Bournemouth dicetak oleh Ryan (menit ke-38), Marcus Tavernier (menit ke-43), dan Evanilson (menit ke-71).

Bournemouth menambah koleksi poinnya menjadi 9 poin di peringkat ke-13, sementara Manchester United tetap di angka 7 poin pada peringkat ke-16.



Manchester United belum merasakan kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir di seluruh ajang, tepatnya sejak kemenangan atas Sabah dari Azerbaijan di Liga Champions dengan skor 4-0.

Masa depan manajer, Michael Carrick, kini terancam, di tengah ambruknya Manchester United dan semakin dekatnya mereka ke dasar klasemen.

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